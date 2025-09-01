„Es war magisch, mystisch. Nur wir beide. Weil in trauter Zweisamkeit fühlt es sich für uns am besten an“, heißt es auf dem Posting, das bereits mehr als 4.500 Likes erhalten hat.<h3>\r\nIn Südtirol zu Hause – Tiefe Verbindung zu Indien <\/h3>Sie würden sich zwar in Südtirol und Europa zu Hause fühlen, aber sich auch tief der Kultur und der Bescheidenheit Asiens und speziell Indiens verbunden wissen. <BR \/><BR \/>Messner (80) und seine 45-jährige Frau sind seit 2019 ein Paar und hatten nach anderthalb Jahren Beziehung geheiratet. Erst vor wenigen Wochen ist das Paar von Schloss Juval im Vinschgau nach Sexten ins Pustertal übersiedelt.