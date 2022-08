Reinhold Messner holt Hochzeitsfeier nach

Mehr als ein Jahr nach ihrem Ja-Wort holten Reinhold Messner und seine Frau Diane Schumacher die Hochzeitsfeier nach, die im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte. Am Samstag feierten rund 100 Gäste, darunter die Bergsteiger Simone Moro und Peter Habeler, auf Schloss Sigmundskron.

Der 77-jährige Reinhold Messner hat die Luxemburgerin Diane Schuhmacher, die 35 Jahre jünger ist, am 28. Mai 2021 in Kastelbell geheiratet. - Foto: © ANSA / Reinhold Messner

„Es war eine sehr einfache und schöne Feier“, sagten Messner und Schumacher gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa.



„Pünktlich zu den Feierlichkeiten hörte es sogar auf zu regnen, sodass wir mit unseren Gästen im Freien zusammen sein konnten“, so Messern.



