Reinhold Messner und Diane Schumacher haben geheiratet

Messner und seine Lebensgefährtin Diane Schumacher (41) gaben sich am Freitag im Ratssaal der Gemeinde Kastelbell-Tschars das Ja-Wort. Die Hochzeit fand in der Vinschgau-Gemeinde unter Ausschluss der Öffentlichkeit im engsten Familien- und Freundeskreis statt. Anfang Mai war bekannt geworden, dass Messner und Schumacher heiraten werden. Der Bergsteiger und die in München wohnhafte Luxemburgerin sind seit 2019 liiert. Einer ihrer ersten gemeinsamen Auftritte war der alljährliche Messner-Filmabend am 1. August 2019 gewesen, an dem auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel teilgenommen hat. Was die beiden unter anderem verbinde, sei die Liebe zu den Bergen.Schon vor einem Jahr erzählte Messner in einem Interview mit der „Bunte“, dass er eine Hochzeit mit Diane nicht ausschließe. „Werden wir sehen, es ist nicht primär wichtig“, sagte er damals.

dpa/stol