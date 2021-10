Renate Kostner Pizzinini ist „Pionierin des Jahres“

Unter dem Motto „Nur für SIE!“ lud der Ausschuss der Vereinigung Südtiroler Gastwirtinnen im Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) zu einer Matinee in die Raffeiner Orchideenwelt in Gargazon. Rund 120 Gastwirtinnen aus ganz Südtirol nahmen an der Benefizveranstaltung teil. Im Rahmen der Veranstaltung wurde zum sechsten Mal die Auszeichnung Pionierin des Jahres verliehen. Nach Luise Dorfer, Zenzi Glatt, Elly Sanoner, Antonia Auer-Volgger und Dora Baumgartner, wurde dieses Jahr Renate Kostner Pizzinini vom Hotel „Cappella“ in Kolfuschg geehrt.Die Hotelierin wurde für ihr Engagement im Hotel- und Gastgewerbe ausgezeichnet. „Renate ist eine ganz außergewöhnliche Frau: fleißig, mutig, engagiert, interessiert, klug und voller Tatendrang“, sagte Evelyn Rainer bei der Laudatio. Selbstbewusst und selbstbestimmt ging Renate ihren Weg und ließ sich durch Grenzen und Widerstände nicht beirren.Als erste Frau in Kolfuschg machte Renate den Führerschein und im Alter von 23 Jahren erbaute die Pionierin ihr erstes Haus. Mit 28 Jahren errichtete sie mit ihrem Mann Pepi das Hotel „Cappella“ mit Tageskaffee, Restaurant und Taverne. „Im Betrieb erbauten sie dann eines der landesweit ersten Hallenschwimmbäder sowie den ersten privaten Tennisplatz. Dafür haben sie 14 Jahre lang gekämpft, da das Landesgesetz nur den Tennisclubs erlaubte, Tennisplätze zu bauen“, sagte Rainer.Im Jahr 1989 eröffnete sie die erste Kunstgalerie des Gadertals und pflegte die Freundschaft mit vielen renommierten Künstlern.Die Auszeichnung „Pionierin des Jahres“ haben die Mitglieder des Ausschusses der Vereinigung Südtiroler Gastwirtinnen Helene Benedikter, Adele Huber, Evelyn Rainer und Marlene Waldner zusammen mit HGV-Präsident Manfred Pinzger an Renate Kostner Pizzinini verliehen. Übergeben wurde ein Kunstwerk der Meraner Künstlerin Irma Hölzl.Auch die letztjährige Pionierin Dora Baumgartner vom Hotel Rose Wenzer in Völs wurde geehrt, weil coronabedingt im vergangenen Jahr keine Veranstaltung stattfand.HGV-Präsident Manfred Pinzger dankte dem Ausschuss für die ehrenamtliche Tätigkeit und den anwesenden Gastwirtinnen, „denn Frauen sind das Rückgrat in der Familie und im Betrieb“. An der Benefizveranstaltung nahmen auch Bezirksobmann und Landtagsabgeordneter Helmut Tauber, Bezirksobmann und IDM-Präsident Hansi Pichler, Landtagsabgeordnete Jasmin Ladurner sowie Miss Südtirol Julia Kaserbacher teil.

