Repubblica berichtet über Südtiroler Sonderweg: Kommentare-Boom auf FB

Der Artikel, der kurz nach Veröffentlichung auch auf dem Facebook-Kanal von „Repubblica“ gepostet wurde, wurde hundertfach geteilt und weit über 800 Mal kommentiert.Einige dieser Kommentare zu Südtirols späteren Sperrstunden sind böse und gehässig, andere hingegen voller stereotyper Dummheit, andere aber loben unseren Sonderweg und die Autonomie, andere machen sich lustig über uns und wieder andere sind einfach ironisch und witzig. Das „Best of“ aus diesem wilden Kommentare-Potpourrie haben wir für Sie herausgepickt. (Fettgeschrieben der Originalkommentar, darunter die deutsche Übersetzung)Sie waren uns immer einen Schritt voraus.Diese Art von Autonomie gefällt mir nicht, sie ist viel zu separatistisch veranlagt.Unglaublich, ihnen sind die Dekrete unseres geliebten Premiers egal.Sie sind deutsch, weshalb sie sich nicht von einem süditalienischen Rechtsverdreher veräppeln lassen.Lernt von Arno Kompatscher, der fähiger ist als Giuseppe Conte.Ja, um zu zeigen, dass sie toleranter sind als die Regierung, dann erfüllen sie nach einigen Tagen aber doch die nationalen Richtlinien, und in der Zwischenzeit haben sie vor den Ladenbesitzern einen guten Eindruck hinterlassen! So nach dem Motto: Haben Sie gesehen? Wir wollten offen halten, aber die Regierung hat es verhindert!Absolute Ungleichbehandlung ist das!Entweder sie passen sich an Italien an oder wir kürzen die Mittel. Ich denke, es ist an der Zeit, die autonomen Regionen abzuschaffen.Die Regierung sollte die einzelnen Regionen beauftragen, die Schließungszeiten der verschiedenen wirtschaftlichen Aktivitäten selbst zu organisieren . Jede Region kennt ihre kritischen Punkte und kann somit am besten beurteilen, was zu tun ist.Eine Autonomie, deren Existenz keinen Sinn mehr macht... anti-historisch und unrealistisch... nicht tolerierbar.Ja sie sind autonom und behalten 9 Zehntel der Steuern für sich. Es wäre Zeit Schluss zu machen mit Autonomien. Entweder alle oder keiner.Die Autonomie dieser Provinzen schreit nach Rache....... Vor 100 Jahren machte es Sinn......heute ist es genug.Ich garantiere euch: In Südtirol gibt es nur einen Gott...Das Geld.Das erste Mal in der Menschheitsgeschichte ist das Trentino jener Ort, wo bis spät Nachts Trubel herrscht und Lokale geöffnet sind.Entschuldigt, aber ist es nur mir passiert, dass ich in Sterzing nach 21 Uhr keinen Kaffee mehr bekommen habe, weil alle Bars schon geschlossen hatten? Komisch, dass gerade dort jetzt die Bars später schließen müssen, als im restlichen Italien.Endlich jemand, der sein Hirn einschaltet.Warum bitten diese „crucchi“ bei Österreich nicht um Annexion.

vs