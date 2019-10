Richard Lugner enthüllt sein Ebenbild bei Madame Tussauds

Der österreichische Baumeister und Societylöwe Richard Lugner hat am Donnerstagabend bei Madame Tussauds im Wiener Prater sein Ebenbild aus Wachs enthüllt. In Referenz zu seinen Auftritten am Opernball trägt die Figur Frack, Lackschuhe und Zylinder. Als Kulisse dient ein Nachbau des Würstelstandes bei der Oper.