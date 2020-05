Richard Lugner hat doch noch Chance auf Opernball-Loge

Da der Opernball alljährlich total ausgebucht ist, will die Staatsoper bei der Logenvergabe künftig Besucher bevorzugen, die dem Haus auch unter dem Jahr verbunden sind. Dazu zählen etwa die Donatoren, die der Oper jährlich zumindest 30.000 Euro zukommen lassen. Zu diesem Kreis zählt seit vergangener Woche auch Lugner.Um auch seine Verbundenheit zur Oper an sich auszudrücken, kaufte Lugner zudem Karten für die Aufführungen „Carmen“ und „Lady Butterfly“ in der kommenden Saison. „Meine letzte Oper war ,Die Zauberflöte' 1998“, sagte der Baumeister.Für den kommenden Opernball hat der Baumeister nach eigenen Angaben einen „super Gast“ an der Angel. Bisher gibt es aber nur eine vage Zusage. „Bis zum Opernball vergeht noch viel Zeit“, meinte Lugner.

apa