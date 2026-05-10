Er ist langsam. Sehr langsam. Und genau darin liegt seine stille Superkraft. Während die Welt immer schneller dreht, während Trends kommen und gehen und Menschen sich im Takt der Sekunden verlieren, bleibt einer einfach gelassen: Jonathan, die wohl berühmteste Riesenschildkröte der Welt – und ein echtes Wunder der Zeit.<BR \/><BR \/>Geboren um das Jahr 1832 auf den Seychellen, ist Jonathan heute ein lebendes Relikt aus einer anderen Epoche. Als er das Licht der Welt erblickte, war Napoleon Bonaparte gerade erst seit wenigen Jahren tot, die erste Briefmarke noch Zukunftsmusik und der Eiffelturm noch nicht einmal geplant. Mehr als anderthalb Jahrhunderte später steht fest: Jonathan hat sie alle überlebt – Generationen von Menschen, technische Revolutionen, Weltkriege und gesellschaftliche Umbrüche. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1310733_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Sein Weg führte ihn 1882 von den Seychellen auf die abgelegene Insel St. Helena, ein britisches Überseegebiet mitten im Südatlantik. Damals war er bereits ein ausgewachsenes Tier – und damit mindestens 50 Jahre alt. Ein historisches Foto aus den 1880er-Jahren belegt genau das: Jonathan grast darauf seelenruhig, während Menschen neben ihm stehen, die längst Geschichte sind. Seit seiner Ankunft lebt er im Garten des Plantation House, dem Amtssitz des Gouverneurs. Mehr als 30 Gouverneure hat er dort kommen und gehen sehen. <h3>\r\nEssen ist eine seiner großen Leidenschaften<\/h3>Sein Alltag? Erstaunlich unspektakulär. Jonathan grast gemütlich über die Wiesen, genießt ein kühles Bad oder zieht sich in den Schatten zurück. Essen ist eine seiner großen Leidenschaften: Gurken, Karotten, Salat, Äpfel, Bananen – einmal pro Woche wird er sogar von Hand gefüttert, um sicherzustellen, dass er alle wichtigen Nährstoffe bekommt. Sein Tierarzt Joe Hollins kümmert sich seit Jahren um ihn und kennt jede Eigenheit dieses außergewöhnlichen Patienten. Und doch bleibt die Beziehung nüchtern: „Für Jonathan bin ich vor allem der, der das Essen bringt“, sagt Hollins.<BR \/><BR \/>Offiziell gilt Jonathan laut Guinness World Records als älteste lebende Landschildkröte – und sehr wahrscheinlich als ältestes Landtier überhaupt. Sein geschätztes Alter liegt bei 194 Jahren. Eine beeindruckende Zahl, wenn man bedenkt, dass seine Artgenossen im Schnitt etwa 150 Jahre alt werden. <h3>\r\nBlind & ohne Geruchssinn, dennoch voll im Leben<\/h3>Dabei hätte seine Geschichte auch ganz anders verlaufen können. Über Jahrzehnte hinweg galten Riesenschildkröten als Delikatesse, besonders für Seefahrer. Sie waren leicht zu fangen, robust und konnten problemlos auf Schiffen transportiert werden – oft gestapelt wie Fracht. Jonathan entkam diesem Schicksal.<BR \/><BR \/>Natürlich hat auch ein Methusalem wie er mit den Spuren des Alters zu kämpfen. Jonathan ist heute blind und hat seinen Geruchssinn verloren. Doch seine Lebensqualität scheint davon kaum beeinträchtigt. Sein Gehör ist hervorragend, er reagiert auf Stimmen und Geräusche und bewegt sich sicher durch sein Revier. Besucher erkennt er zwar nicht mehr visuell – aber er nimmt ihre Anwesenheit wahr, kommt näher, lässt sich streicheln und fotografieren.<BR \/><BR \/>Besonders kurios: Jonathan scheint ein Faible für Tennis zu haben. In der Nähe seines Geheges liegt ein Tennisplatz, und immer wieder steht er am Zaun und lauscht dem rhythmischen Aufschlagen der Bälle. <h3>\r\nBei „Damen“ hörbar „kommunikativ“<\/h3>Auch in Liebesdingen war Jonathan lange aktiv. Eine seiner Gefährtinnen ist die deutlich jüngere Schildkröte Emma. Noch vor einigen Jahren wurde berichtet, dass er beim Anblick der Damen durchaus hörbar „kommunikativ“ wurde. Inzwischen ist er ruhiger geworden – ein „gemächlicher älterer Gentleman“, wie sein Tierarzt es beschreibt.<BR \/>Für die rund 4.500 Einwohner von St. Helena ist Jonathan weit mehr als nur ein Tier. Er ist ein Wahrzeichen, ein Stück Identität. Sein Abbild ziert die Fünf-Pence-Münze der Insel, zu besonderen Anlässen werden Briefmarken mit ihm herausgegeben. Zu seinem 190. Geburtstag – gefeiert Anfang Dezember 2022 – gab es mehrtägige Veranstaltungen. Besucher konnten ihm begegnen, und wer Glück hat, erhielt eine Urkunde mit seinem Fußabdruck.<h3>\r\nSchildkröten-Methusalem wird Cyber-Opfer<\/h3>Doch selbst im hohen Alter bleibt Jonathan nicht von den Turbulenzen der modernen Welt verschont. Am vergangenen 1. April verbreitete ein gefälschter Account auf der Plattform X die Nachricht von seinem Tod. Der angebliche Tierarzt – in Wirklichkeit ein Betrüger – veröffentlichte einen emotionalen Abschiedstext und rief gleichzeitig zu Kryptospenden auf. Die Meldung verbreitete sich rasant, wurde von internationalen Medien aufgegriffen und sorgte weltweit für Bestürzung.<BR \/>Die Auflösung folgte jedoch schnell – und hätte kaum besser inszeniert sein können: Ein Video zeigte Jonathan, wie er genüsslich Bananen frisst. Lebendig, ruhig, völlig unbeeindruckt vom digitalen Trubel. Auch der Gouverneur der Insel stellte klar, dass es ihm gut gehe. Jonathan habe schlicht unter einem Baum geschlafen, während die Welt ihn schon verabschiedete.<BR \/>Er hat acht britische Monarchen erlebt, rund 40 US-Präsidenten, zwei Weltkriege und zahllose technologische Revolutionen. Vom Zeitalter der Segelschiffe bis zur Ära der sozialen Medien – Jonathan war einfach immer da. Ohne Eile. Ohne Aufsehen. Mit Beständigkeit.<h3>\r\nDie ältesten Tiere der Welt<\/h3>Immer mehr Menschen werden 100 Jahre alt und älter. Laut den Vereinten Nationen waren es im Jahr 1950 lediglich 40.000 Frauen und Männer, heute sind es rund 600.000, und für das Jahr 2050 prognostizieren die Fachleute der UN 3,7 Millionen Menschen auf dem Planeten, die dann mindestens 100 Jahre alt sind. <BR \/><BR \/>Die Französin Jeanne Calment (1875–1997) gilt mit einem Alter von 122 Lebensjahren und 164 Tagen heute als der älteste Mensch, der je gelebt hat. Einige Tiere sind da schon um einiges weiter. Grönlandwale können mit über 200 Jahren steinalt werden; Grönlandhaie schaffen das Doppelte. Ein Schwamm in der Antarktis, der Anoxycalyx joubini, erreicht sogar 10.000 Jahre. <BR \/><BR \/><b>Hier einige der Methusalems der Tierwelt:<\/b><BR \/>Ming, eine Nördliche Venusmuschel, starb im Alter von 507 Jahren, als Forscher versuchten, sie in den Gewässern vor Island auszubuddeln. Normalerweise haben Nördliche Venusmuscheln eine Lebenserwartung von 225 Jahren.<BR \/><BR \/> Er ist ein „lebendes Fossil“ aus Neuseeland: Brückenechse Henry (Bild unten), 1898 geschlüpft, lebt im Southland Museum in Invercargill und wurde im Alter von 111 Jahren zum ersten Mal Vater. Dies verblüffte damals die Experten, die davon ausgegangen waren, dass Henry zu alt für die Zeugung von Nachwuchs sei. Das Weibchen – Mildred – war zu diesem Zeitpunkt etwa 70 Jahre alt. Sie legte zwölf Eier; nach 223 Tagen schlüpften daraus elf Jungtiere. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1310736_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Der langlebigste Vogel im Ranking war ein Gelbhauben-Kakadu namens Cocky Bennett aus Australien (im Bild oben ein Artgenosse). Der Papagei soll 1796 geschlüpft und 1916 gestorben sein. „Cocky“ bedeutet so viel wie „frech“ oder „übermütig“ und diesen Namen trug der Vogel, nach allem, was man weiß, wohl zurecht. <BR \/><BR \/>Viele Forscher haben sich mit dem Methusalem-Kakadu bereits auseinandergesetzt, der angeblich ganze Sätze sprechen konnte und einen großen Teil seines Lebens auf See mit seinen Besitzern verbrachte. In seinem letzten Lebensjahrzehnt soll er über gar keine Federn mehr verfügt haben. Gelbbrust-Ara Charlie hingegen soll angeblich 105 Jahre alt geworden sein. Papageien sind übrigens die einzigen Vögel, die älter werden können als ein Mensch. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1310739_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Adwaita (Der Unvergleichliche) wurde 256 Jahre alt und war damit die älteste Aldabra-Riesenschildkröte. Das Tier war 1750 gefangen worden und lebte anschließend im Zoologischen Garten von Kalkutta bis zu seinem Tod im Jahr 2006. Die Galapagos-Riesenschildkröte „Harriet“ lebte in einem australischen Zoo und starb mit 176 an Herzversagen.<BR \/><BR \/>Als älteste bekannte Asiatische Elefantin der Welt gilt Vatsala, die im Juli 2025 im Alter von 109 Jahren im Panna Tiger Reserve in Indien verstarb.