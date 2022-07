Robert Neumair, ein Reisender und Familienmensch

Robert Neumair aus St. Georgen bei Bruneck ist Solotrompeter der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern.

Da der Pustertaler Musiker und Komponist Robert Neumair (40) aus St. Georgen bei Bruneck bei der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern in Teilzeit als Solotrompeter beschäftigt ist, bleibt ihm noch genügend Zeit für das Tonstudio, fürs Komponieren, für das Blechbläsersextett „Bozen Brass", für die „Chemietuttn" – und vor allem für seine Familie. Der Vollblutmusiker bekam schon mit dreieinhalb Jahren seine erste eigene kleine Harmonika geschenkt und lebt gemeinsam mit seiner Partnerin Monika und Söhnchen Max (eineinhalb Jahre) in St. Georgen.