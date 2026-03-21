Der Vogel hat angeblich eine der schönsten Liebesgeschichten im Tierreich geschrieben. <BR \/><BR \/>In Brodski Varoš im Osten Kroatiens steht eine Grundschule, deren Dach weltberühmt wurde. Es war jahrzehntelang Bühne für eine der berührendsten Tiergeschichten Europas. Und diese begann mit einem Unglück. 1993 verletzte ein Jäger aus Italien ein junges Weißstorch-Weibchen. Und zwar so schwer, dass es seinen Flügel nicht mehr benutzen konnte. Ohne Hilfe hätte das Tier den Winter kaum überlebt. <BR \/><BR \/>Doch der Hausmeister der Schule, Stjepan Vokic, fand die verletzte Störchin und nahm sie bei sich auf. Er baute ihr ein Nest auf dem Schuldach und richtete für die kalten Monate einen Schuppen ein – mit Heizung, Wasserbecken und viel Fürsorge. Ein „improvisiertes Afrika“, wie Vokic später schmunzelnd sagte. Den Vogel nannte Stjepan Malena, Kroatisch für „die Kleine“. Während andere Störche jedes Jahr Tausende Kilometer in Richtung Süden zogen, blieb Malena fortan in Kroatien. Allein mit Stjepan. <BR \/><BR \/>Doch das änderte sich 2001. Dann tauchte plötzlich Storchen-Männchen Klepetan (nach dem typischen Klappergeräusch von Storchenschnäbeln benannt) auf. Was dann begann, wurde zur Legende. Jedes Frühjahr kehrte Klepetan aus seinem Winterquartier heim und legte dabei Tausende Kilometer zurück – quer über Kontinente und Meere. Da der Vogel einen Ring mit einem Sender trägt, ist bekannt, dass er den Winter nahe Kapstadt, also etwa 14.500 Kilometer von Malena entfernt, verbringt. Für die Reise von Südafrika zum Nest auf dem Schuldach in Brodski Varoš benötigt der Zugvogel etwa einen Monat. <h3>\r\n20 Jahre Treue und 66 Küken<\/h3>Fast zwei Jahrzehnte lang wiederholte sich dieses Schauspiel. Im Frühling landete Klepetan neben seiner Partnerin, im Sommer zogen sie gemeinsam ihren Nachwuchs groß, und im Spätsommer machte sich der Storchenvater mit den flüggen Jungvögeln wieder auf den Weg nach Afrika. Insgesamt brachten die beiden beeindruckende 66 Küken groß.<BR \/><BR \/>Wie in vielen Partnerschaften kam es aber auch bei Malena und Klepetan zu „Missverständnissen“. Etwa im Jahr 2017, als sich das Storchenmännchen zwei, drei Wochen verspätete. Was in den kroatischen Medien zu verzweifelten Schlagzeilen führte: Ist Klepetan auf seinen Reisen etwas zugestoßen? Ist Malena jetzt „Witwe“?<BR \/><BR \/>Malena muss wohl mit dem Schlimmsten gerechnet haben, denn sie ließ ein anderes Storchenmännchen in ihr Nest – bald war dieses mit Eiern gefüllt. Als Klepetan dann doch in Brodski Varoš landete, schlug er zunächst den Rivalen in die Flucht und zerstörte das fremde Gelege. Malena ließ ihn wüten. Und „liebte“ danach wieder nur ihn. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1290441_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Während Klepetan unterwegs war, kümmerte sich Stjepan Vokic um Malena. Der Witwer fütterte sie mit Fisch, badete sie sogar und cremte ihre Füße ein, damit sie nicht austrockneten. Manchmal nahm er sie zum Angeln mit – und abends saßen die beiden sogar gemeinsam vor dem Fernseher. „Wenn ich sie nicht aufgenommen hätte, hätten Füchse sie gefressen“, sagte Vokic einmal. „Ich habe ihr Schicksal bestimmt, also bin ich auch für sie verantwortlich.“<BR \/><BR \/>Mit der Zeit wurde die ungewöhnliche Beziehung zwischen Mensch und Tier – und vor allem zwischen den beiden Störchen – international bekannt. Jedes Frühjahr reisten Journalistinnen, Fotografen und Besucher nach Brodski Varoš, um die Rückkehr von Klepetan mitzuerleben. Die Frage war jedes Jahr dieselbe: Würde er die lange Reise noch einmal schaffen?<h3>\r\nBis zum Schluss in einem Nest <\/h3>Doch dann kam alles anders. Im April 2021 kehrte Klepetan ein letztes Mal zu Malena zurück. Die beiden verbrachten noch eine gemeinsame Brutsaison. Am 7. Juli 2021 verendete Malena im Alter von etwa 28 Jahren an Altersschwäche – in ihrem Nest. Klepetan war bis zum Schluss an ihrer Seite.<BR \/><BR \/>Stjepan vergrub Malena unter einem Apfelbaum im Garten. In den darauffolgenden Jahren kehrte Klepetan weiterhin nach Brodski Varoš zurück und wurde mehrfach dabei beobachtet, wie er dort verweilte, wo Malena vergraben ist – ein Verhalten, das bei Wildvögeln als äußerst ungewöhnlich gilt. Für Vokic war es dennoch kein Zufall: „Jetzt bin ich mir sicher, dass Vögel sich erinnern“, sagte er.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1290444_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Aber hier endete die Geschichte noch nicht. „Witwer“ Klepetan hat eine neue Gefährtin gefunden. 2022 kehrte er mit einer neuen Störchin auf das Dach der Grundschule von Brodski Varoš zurück. Stjepan nennt sie Mlada – „die Junge“. Manchmal kam sie sogar einige Tage vor Klepetan im Dorf an. Als der alte Storch schließlich landete, flog er zuerst zum Apfelbaum, wo Malena begraben liegt. Erst danach begann er, das Nest für die neue Brutsaison herzurichten.<BR \/><BR \/>Heute, mehr als zwei Jahrzehnte nach Beginn dieser Geschichte, gilt Klepetan als einer der ältesten bekannten Weißstörche Europas. Geboren vermutlich um 1990, hat er unzählige Reisen zwischen Afrika und Kroatien hinter sich. Da auch Störche nicht jünger werden, stellt sich jedes Mal die Frage: Wird Klepetan seine anstrengende Reise von Südafrika nach Kroatien noch einmal schaffen? <h3>\r\nDie wahre „Liebe“ der Weißstörche<\/h3>Nach so viel viechischer Romantik jetzt etwas Ernüchterndes: Dass Weißstörche (Ciconia ciconia) sich ein Leben lang „lieben“ und sich treu sind, ist ein Mythos. Oder genauer gesagt: Die Vögel sind nicht einander treu. Wirklich treu sind sie nur ihren Nestern gegenüber. So versuchen sie jedes Jahr wieder, den Horst aus dem Vorjahr zu besetzen, inklusive „Nestbewohner“. Am Horst wird dann ein Leben lang weitergebaut. So entstehen Werke von beeindruckender Größe: Bis zu zwei Meter hoch und eineinhalb Meter groß im Durchmesser, wiegen die mächtigsten Storchenburgen bis zu 800 Kilogramm.<BR \/><BR \/>Man sagt, Störche führen eine „Saisonehe“. Und selbst für diese kurze Zeit nehmen sie es mit der ehelichen Treue oft nicht ganz genau. Wie das Beispiel von Malena zeigt. Aber sie sind vorbildhafte Eltern. Sobald im Mai die ersten Jungen schlüpfen, bleibt immer ein Elternteil im Nest, der andere muss Futter herbeischaffen. Und zwar in großen Mengen: Bis zu fünf Kilogramm pro Tag und Familie.