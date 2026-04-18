Als registrierte und geimpfte „Gatta di colonia“ war sie für ihre außergewöhnliche Zutraulichkeit bekannt. Ein Video vom Samstag, 20. März, das sie ausgelassen beim Spielen zeigt, ist heute das letzte Zeugnis ihrer Unbekümmertheit.<BR \/><BR \/> Nur zwei Tage später, am Montag, kehrte sie als Schatten ihrer selbst zurück: In einem Garten der Via Tovaglieri fanden die Anwohnerin Simona und ihr Sohn das Tier in lebensbedrohlichem Zustand. <h3>\r\nDiagnose: Brutale Vergewaltigung<\/h3>Die Diagnose der Tierärztin Daniela Mignacca in der Penelope-Klinik ließ das Blut in den Adern gefrieren: Rosi war nicht allein gequält worden – sie war Opfer einer brutalen Vergewaltigung. <BR \/><BR \/>Die Verletzungen im Vaginalbereich belegten laut Befund schwerste Folter durch einen Menschen, der ein Objekt als Waffe missbraucht hatte. Der Verdacht fiel schnell auf Jugendliche aus dem Viertel.<BR \/><BR \/>Tagelang schwebte die kleine Katze zwischen Leben und Tod, während sie in der Klinik einen qualvollen Weg aus Operationen, intensiver Pflege und drei Bluttransfusionen durchlief. Die Tierschützer der LNDC Animal Protection wachten ununterbrochen an ihrem Käfig.<h3>\r\n„Sie kämpft wie eine Löwin“<\/h3> Am Dienstagabend geschah schließlich das erste kleine Wunder: Rosis Körpertemperatur stieg, sie hob den Kopf und versuchte, erste Bissen zu fressen. „Sie kämpft wie eine Löwin“, berichtete eine Pflegerin bewegt. „Sie will nicht sterben; sie will, dass die Welt erfährt, welches Leid ihr zugefügt wurde.“<BR \/><BR \/>Während Rosi um ihr Leben rang, entlud sich auf Roms Straßen der Volkszorn. In einer machtvollen Demonstration forderten die Menschen Gerechtigkeit und einen besseren Schutz für Tiere, die Opfer von Gewalt wurden. Zeitgleich durchkämmte die Polizei das Viertel auf der Suche nach Kameras, Zeugen und DNA-Spuren.<h3>\r\n#GiustiziaPerRosi<\/h3> Auch im Netz überschlugen sich die Ereignisse: Unter dem Hashtag #GiustiziaPerRosi forderten Millionen Italiener ein Ende der milde gehandhabten Strafen, da Tierquälerei in Italien oft lediglich mit Bußgeldern geahndet wird. <BR \/><BR \/>\n<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https:\/\/www.instagram.com\/reel\/DWquJ7jDJ57\/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https:\/\/www.instagram.com\/reel\/DWquJ7jDJ57\/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"><\/div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"><\/div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"><\/div><\/div><\/div><div style="padding: 19% 0;"><\/div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg" xmlns:xlink="https:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"><\/path><\/g><\/g><\/g><\/svg><\/div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an<\/div><\/div><div style="padding: 12.5% 0;"><\/div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"><\/div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"><\/div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"><\/div><\/div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"><\/div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https:\/\/www.instagram.com\/reel\/DWquJ7jDJ57\/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Ein Beitrag geteilt von amoreaquattrozampe.it (@amoreaquattrozampe.it)<\/a><\/p><\/div><\/blockquote> <script async src="\/\/www.instagram.com\/embed.js"><\/script>\n<BR \/><BR \/>Doch es regte sich auch Skepsis: Die Journalistin Selvaggia Lucarelli zog unter Berufung auf alternative tierärztliche Einschätzungen die These der sexuellen Gewalt in Zweifel. Offiziell wird der Fall jedoch weiterhin als schwere Tierquälerei unter dem Verdacht der Vergewaltigung geführt.<BR \/><BR \/>Inmitten dieses Sturms der Gefühle gibt es ein versöhnliches Ende: Die Solidarität mit dem Tier war grenzenlos; Hunderte Adoptionsanfragen aus Metropolen wie New York, Paris und Berlin erreichten die Klinik – allesamt von Menschen, die Rosi ein geborgenes Heim schenken wollten. Die Wahl machen sich die Verantwortlichen nicht leicht, während die Behandlungskosten in Rekordzeit durch die LNDC und private Spender gedeckt wurden. <BR \/><BR \/>Um dieses Momentum zu nutzen, rief die LNDC die Kampagne „Siamo tutti Rosi“ (Wir alle sind Rosi) ins Leben. Ihr Ziel ist es, ein unübersehbares Zeichen gegen die grassierende Gewalt zu setzen und all jenen namenlosen Tieren in Heimen eine Chance zu geben, die ebenfalls Opfer menschlicher Brutalität wurden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1302723_image" \/><\/div>