RTL-Dschungelcamp startet am Abend trotz Buschbränden

Vor Beginn der aktuellen Staffel hatten Politiker und Internetnutzer Kritik vorgebracht, dass es geschmacklos sei, die Unterhaltungsshow auszustrahlen. In Australien fürchten derzeit viele Einwohner um ihre Existenz, rund eine Milliarde Tiere sind laut Experten in den Feuern umgekommen. RTL will während der Staffel immer wieder auf die Thematik eingehen, das obligatorische Lagerfeuer wurde gestrichen.

Der Münchener Sender Prosieben stellt sich währenddessen auf die Seite von RTL.





Angemerkt. Wir schauen es nicht. Aber wir verstehen nicht, was es #Australien helfen sollte, wenn @RTLde - so wie es der ein oder andere Politiker fordert - das Dschungelcamp absagt. Jeder kann selbst entscheiden, ob er es schauen mag. Und das ist gut so. — ProSieben (@ProSieben) January 9, 2020

Zu den 12 Kandidaten, die im Camp Ekelprüfungen absolvieren müssen und sich vorwiegend von Reis und Bohnen ernähren, sind die Wiener Schauspielerin Sonja Kirchberger („Die Venusfalle“), Ex-Boxer Sven Ottke und der frühere deutsche Verkehrsminister Günther Krause. Die Buchmacher der Plattform „Wettbasis“ prophezeien dem ehemaligen „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Darsteller Raul Richter die höchsten Chancen auf den Gewinn.

apa/dpa