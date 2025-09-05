Trotz Regens nutzten die Royals die Gelegenheit, mit Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1208676_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auffällig war weniger Kates sportlich-eleganter Auftritt in Jacke und Mokassins, sondern ihre Frisur: Statt des dunklen Brauns trägt die Prinzessin nun deutlich hellere, goldene Töne. Londoner Boulevardblätter spekulieren bereits über die Hintergründe des Farbwechsels – auch vor dem Hintergrund ihrer überstandenen Krebserkrankung.<BR \/><BR \/>Tatsächlich hat Kate im Laufe der Jahre immer wieder mit sanfteren Nuancen experimentiert. Die sommerliche Bräune, mit der sie und William von einer Familienyacht-Reise in Griechenland zurückkehrten, ließ die goldenen Reflexe nun besonders strahlen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1208679_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Überschattet wird der Auftritt vom Tod der Herzogin von Kent. Katharine, seit 1961 Ehefrau von Prinz Edward, starb im Alter von 92 Jahren. Sie hatte sich bereits 2002 weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen und war zuletzt 2024, im Rollstuhl, zum Geburtstag ihres Mannes erschienen.