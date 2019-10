Russland will Einnahmen bis 2035 verdoppeln

Ein Jahr nach der Fußballweltmeisterschaft sucht das Land neue Wege, Besucher anzulocken. Bis 2035 sollen sich die Einnahmen auf umgerechnet 22,4 Milliarden Euro mehr als verdoppeln.





„Junge Ausländer können jetzt ein Russland entdecken, das ihren Eltern verboten war“, wirbt Maria Lomidse, Geschäftsführerin des Verbandes russischer Reiseveranstalter.Schließlich hat die ehemalige UdSSR mit ihrem reichen Kulturerbe und spektakulären Landschaften – von den subtropischen Badeorten am Schwarzen Meer bis zum sibirischen Baikalsee und den Vulkanen von Kamtschatka – einiges zu bieten.Mit rund 25 Millionen Touristen im Jahr 2018 – hauptsächlich aus den ehemaligen Sowjetrepubliken und in jüngster Zeit auch aus China – belegt Russland derzeit den 16. Platz auf der Liste der Welttourismusorganisation.Doch die Schwierigkeiten bei der Visabeschaffung, ein Mangel an modernen Unterkünften und schlechte Verkehrsverbindungen außerhalb der großen Städte schrecken noch immer viele Reisende ab.„Nach unseren Schätzungen kamen 5 Millionen ausländische Besucher zur Weltmeisterschaft im Jahr 2018 nach Russland, und dank dieser Werbung erwarteten wir in diesem Jahr einen Anstieg der Besucherzahlen“, sagt Lomidse. „Aber wegen der langen und schwierigen Visabeschaffung schwächte sich der WM-Effekt ab.“Der Kreml kündigte daher an, die Einreiseformalitäten ab 2021 mit elektronischen Visa für Kurzaufenthalte von EU-Bürgern, Chinesen und Koreanern zu erleichtern. Seit diesem Monat sollen solche Visa schon für Aufenthalte von bis zu 8 Tagen für St. Petersburg und die umliegende Region in Kraft treten.Seit Juli gibt es ein ähnliches Angebot für die Exklave Kaliningrad, das frühere Königsberg. Seit 2017 können Bürger aus 18 Ländern zudem kostenlose elektronische Visa für den fernen Osten Russlands einschließlich der Region Kamtschatka erhalten, für Ski- und Wandertouren in unberührter Landschaft.Um Besucher anzulocken, setzen Reiseveranstalter nämlich inzwischen auch auf Arktis-Touren mit Rentierhirten, Fahrten in Panzern aus der Sowjetzeit oder einer Übernachtung in einem Palast, der Peter dem Großen gehörte.Doch nach Schätzungen des Veranstalterverbandes gibt ganz Russland jährlich umgerechnet nur rund eine Million Euro für Tourismusmarketing aus. Moskau müsste Milliarden in die Tourismus-Infrastruktur investieren, aber ebenso wichtig ist nach Ansicht von Experten eine große Imagekampagne angesichts von Russlands Rolle in den Konflikten in der Ukraine und Syrien.

apa/afp