Samantha Cristoforetti fliegt wieder ins All – In Bozen zur Schule gegangen

Die 44-jährige Cristoforetti ist im Trentino aufgewachsen und hat einen Großteil ihrer Schulzeit – die Mittelschule und die Oberschule – in Bozen verbracht. Bereits vor 8 Jahren flog sie zum ersten Mal zur Internationalen Raumstation ISS und blieb dort für 199 Tage.Nun will sie wieder dorthin – bereits kommende Woche soll es losgehen. Rund 5 Monate will sie im All bleiben. Auch ein Weltraumspaziergang steht auf dem Plan der Trentinerin.