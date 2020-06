Saoirse Ronan ist der Fernsehstar der neuen TV-Woche

Die 1994 in New York geborene Irin Saoirse Ronan hat schon jetzt eine beeindruckende Karriere hinter sich: Bereits mit 13 Jahren wurde die Schauspielertochter für Golden Globe und Oscar nominiert (für „Abbitte“). Ab 2016 folgten dann alle 2 Jahre weitere Oscar-Nominierungen: für „Brooklyn“, „Lady Bird“ (26.6., 20.10 Uhr, SRF 2) und „Little Women“. Gewonnen hat sie die goldene Statuette noch nie, aber das ist sicher nur eine Frage der Zeit.Am morgigen Samstag ist Saoirse Ronan auch im Krimi „In meinem Himmel“ zu sehen (0.00 Uhr, Pro 7). Ihr irischer Name wird übrigens in etwa „Sör-scha“ ausgesprochen.

ds