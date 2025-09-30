An einem Nachmittag machte sich die Klasse mit dem Bus auf den Weg. Nach einer kurzen Wanderung erreichten die Schülerinnen und Schüler den Hof, wo sie von Hannes und seiner Familie herzlich empfangen wurden. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1218981_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nKühe melken<\/h3>Auf dem Programm stand eine umfassende Führung durch Stall und Hof. Die Kinder lernten verschiedene Kuhrassen kennen, erfuhren, wie Kühe gemolken werden und probierten unterschiedliche Milchsorten – darunter auch Schafmilch.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1218984_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nHofeigene Produkte verkosten<\/h3>Besonders anschaulich wurde erklärt, wie Milch zusammengesetzt ist, wie viel davon für die Herstellung eines Laibs Käse benötigt wird und welche Prozesse dabei eine Rolle spielen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1218987_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein Experiment mit Milch und Essig sorgte für zusätzliche Neugier. Zum Abschluss durften die Kinder hofeigene Produkte verkosten, bevor sie sich am Spielplatz austobten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1218990_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nVerständnis für Natur gestärkt<\/h3>Nach drei erlebnisreichen Stunden trat die Klasse die Heimreise nach Sarnthein an. Der Besuch auf dem Bauernhof vermittelte den Schülerinnen und Schülern nicht nur Wissen über die Landwirtschaft, sondern stärkte auch ihr Verständnis für Natur und Lebensmittelproduktion – ein Ausflug, der trotz schwieriger Rahmenbedingungen möglich wurde und den Kindern in Erinnerung bleiben dürfte.