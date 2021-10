Schauspielerin Christina Ricci verkündet neue Ehe mit Selfie

Die 41-Jährige postete am Wochenende auf Instagram 2 Selfies von sich und ihrem Mann, dem Friseur Mark Hampton.Beide lächeln in die Kamera. Die Schauspielerin schrieb unter das Foto: „Mr. and Mrs.“ Dazu stellte sie 2 Herz- und ein Kirchen-Emoji.Mehrere Prominente gratulierten dem Paar, darunter Supermodel Naomi Campbell und Sängerin Juliette Lewis.Vor 2 Monaten erst hatte die Ricci ihre Schwangerschaft bekanntgegeben. Auf Instagram zeigte die werdende Mutter ein Ultraschallbild. Auch hier gratulierten die Fans und prominente Follower.

apa