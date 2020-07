Schauspielerin und Travolta-Ehefrau Kelly Preston gestorben

In einem rührenden Post hat Ehemann John Travolta Abschied von seiner Ehefrau Kelly Preston genommen.„Schweren Herzens teile ich Euch mit, dass meine wunderbare Ehefrau Kelly ihren zweijährigen Kampf gegen den Brustkrebs verloren hat“, schreibt Travolta (66) auf Instagram.„Sie kämpfte einen tapferen Kampf mit der Liebe und Unterstützung von so vielen.“ Preston habe sich dazu entschieden, ihren Kampf gegen den Krebs geheimzuhalten und sei einige Zeit medizinisch betreut worden, zitierte das US-Portal „People“ einen Sprecher.Die Schauspielerin starb am Sonntag. Mit ihrem Ehemann John Travolta hatte die Schauspielerin drei Kinder, der gemeinsame Sohn Jett war 2009 mit 16 Jahren gestorben. Das Paar war seit 1991 verheiratet.

dpa/stol