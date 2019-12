Schlagersänger Mross macht Partnerin Woitschack Heiratsantrag im TV

Stefan Mross hat seiner Partnerin, der Sängerin Anna-Carina Woitschack, in einer Fernsehshow einen Heiratsantrag gemacht. Am Samstagabend wandte sich der 44-Jährige in der ARD-Sendung „Adventsfest der 100 000 Lichter“ nach einem gemeinsamen Duett an sie.