 Autobahnen in unserem Kopf

Stellen Sie sich ein Blatt Papier vor, auf dem unzählige Linien eingezeichnet sind. Manche sind gerade, andere voller Kurven, sie kreuzen sich, führen aneinander vorbei oder gehen ineinander über. Während einige nahezu unbemerkt bleiben, sind andere wiederum so dick, dass sie sofort ins Auge stechen. Alle gemeinsam bilden sie ein Netz, das so leicht nicht entwirrt werden kann. Eine Straßenkarte ist entstanden. Oder eine Abbildung der Neuronen in unserem Kopf.