Schnals: Sundowner-Party auf der Bergstation

Aufgrund der Wetterlage wurde das Startdatum der Sundowner-Party um eine Woche verschoben, neuer Termin ist der 18. Februar.* Start 15:00 Uhr: Bergstation Grawand - Alpin Arena Schnals* 4 verschiedene DJ's an 6 Sonntagen* Music, Fun, Snacks & Drinks* Sonnenuntergangsstimmung* 19:00 Uhr: letzte Talfahrt mit der Pendelbahn (keine Abfahrt mit Ski)1. Mach ein Foto vom Sonnenuntergang2. Erstelle einen Post oder eine Story auf Instagram und Facebook3. Markiere @alpinarenasenales und benutz das Hashtag #sundownerJede Woche werden wird das Beste der Sonnenuntergangs-Bilder ausgewählt.Der Gewinner bekommt einen Gutschein für zwei Tagesskipässe für die Wintersaison 24/25 der Alpin Arena Schnals und kommt in die engere Auswahl der sogenannten „Sonntagsgewinner“ und hat die Chance eine Ortler Ski Arena Saisonskarte 24/25 zu gewinnen.Unter allen „Sonntags-Gewinnern“ wird am Ende das Beste Sonnenuntergangsbild aller „Sundowner-Sonntage“ von der Social Media Community ausgewählt.Der Sieger bekommt eine Ortler Skiarena Saisonskarte für den Winter 24/25.