Daher gibt es diesmal einige skurrile und lustige Fakten sowie unnützes Wissen über unsere Vierbeiner.<BR \/><BR \/><b>Von Petra Schwienbacher<\/b><BR \/><BR \/><b>Duftende Pfoten:<\/b> Bei manchen Hunden riechen die Pfoten süßlich, nach Mais oder Popcorn. Da Hunde über ihre Pfotenballen schwitzen, entsteht dort ein Milieu, in dem sich Mikroorganismen wohlfühlen, die für diesen Geruch sorgen.<BR \/><BR \/><b>So intelligent wie ein zweijähriges Kleinkind:<\/b> Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Hunde in bestimmten geistigen Fähigkeiten ungefähr mit einem zwei- bis zweieinhalbjährigen Kind vergleichbar sind. Besonders lernfähige Hunde können sich nämlich bis zu 250 oder mehr Wörter, Zeichen und Signale merken.<BR \/><BR \/><b>Einmal Nasenabdruck, bitte!<\/b> Das Nasenmuster eines Hundes ist so individuell wie ein Fingerabdruck und könnte sogar zur Identifikation genutzt werden. In einer Studie mit Beagles zeigte sich, dass sich die Rillen und Erhebungen bereits bis zum Ende des zweiten Lebensmonats fertig ausbilden. <BR \/><BR \/><b>Hunde-TV:<\/b> Dank der hohen Bildwiederholrate moderner Fernsehgeräte können Hunde auch bewegte Bilder auf dem Bildschirm gut erkennen. Da sie eine geringere Sehschärfe haben als wir Menschen und auch Farben anders wahrnehmen, sehen sie nicht genauso gut wie wir. Trotzdem gibt es mit DOGTV sogar einen kostenpflichtigen Sender und Streamingdienst speziell für Hunde.<BR \/><BR \/><b>Rechts- oder Linkspföter?<\/b> Ja, auch Hunde haben eine Lieblingspfote. Eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2019 kam zu dem Ergebnis, dass rund 68 Prozent der untersuchten Hunde eine deutliche Präferenz für die linke oder rechte Pfote zeigten. In einer späteren Studie mit 62 Hunden fand man übrigens noch heraus, dass rechtshändige Hundehalter häufiger Hunde mit Rechtspräferenz und linkshändige Halter häufiger solche mit Linkspräferenz haben. Warum dieser Zusammenhang besteht, ist allerdings noch nicht klar.<BR \/><BR \/><b>Häufchen Richtung Nord-Süd:<\/b> Für eine Studie von 2013 wurden die Kotabsätze von 70 Hunden aus 37 Rassen zwei Jahre hinweg dokumentiert. Bei ruhigem Erdmagnetfeld richteten sich die Hunde beim Kot- und Harnabsatz bevorzugt entlang der Nord-Süd-Achse aus. War das Magnetfeld unruhig, zeigte sich diese Vorliebe aber nicht. Auch bei Kühen, Rehen und Füchsen wurde dies beobachtet. Bleibt nur die Frage, wer überhaupt auf die Idee kommt, solche Studien durchzuführen. Fun Fact am Rande: Rechnet man mit ein bis zwei Häufchen täglich und einer Lebenserwartung von zehn bis 13 Jahren, kommen im Laufe eines Hundelebens 4.000 bis 9.000 Häufchen zusammen.<BR \/><BR \/><b>Metrofahrende Hunde:<\/b> 2010 lebten in Moskau schätzungsweise rund 500 Straßenhunde in und an Metrostationen. Etwa 20 von ihnen sollen laut dem Verhaltensforscher Andrei Neuronov gelernt haben, selbstständig mit der Metro zu fahren. Er vermutete, dass sich die Tiere an Gerüchen, Zeitintervallen und aufgezeichneten Stationsansagen orientierten.<BR \/><BR \/><b>Hunde können träumen:<\/b> Unsere Hunde haben dieselben Schlafphasen wie wir Menschen und Hirnstrommessungen zeigen, dass Hunde genauso träumen können. Welpen träumen dabei häufiger. Im Schlaf verarbeiten sie die Eindrücke des Tages. Aus diesem Grund sollten sie dabei nicht geweckt werden.<BR \/><BR \/><b>Vierbeinige Erben:<\/b> In einer britischen Umfrage von 2010 gaben rund 1,5 Millionen Menschen an, Vermögenswerte für ihre Haustiere hinterlassen zu wollen. Manche Tierhalter haben dies sogar in ihrem Testament festgehalten.<BR \/><BR \/><b>Beruhigender Geruch:<\/b> Studien zeigen, dass der Geruch des Herrchens auf Hunde beruhigend wirken kann. Aus diesem Grund kann es hilfreich sein, ein getragenes T-Shirt mitzugeben, wenn der Vierbeiner beispielsweise in die Tierklinik oder Tierpension muss.