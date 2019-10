Schwarzenegger hat keine Angst vor künstlicher Intelligenz

„Linda ist ebenfalls schon jetzt schlauer als ich. Da habe ich auch keine Angst vor“, sagte der Hollywood-Schauspieler der Münchner Zeitung „tz“ (Mittwoch) über seine Co-Schauspielerin Linda Hamilton (63).





Diese schaute in dem Doppelinterview nicht ganz so entspannt auf die Entwicklung der Maschinen. „Je mehr Hilfe man hat um sich herum, desto schwächer wird man selbst“, sagte sie.Im neuen Film „Terminator: Dark Fate“ kämpfen die beiden Stars zusammen mit der kybernetisch weiterentwickelten Super-Soldatin Grace (Mackenzie Davis) gegen eine Macht aus der Zukunft. Der Film kommt am nächsten Donnerstag in die Südtiroler Kinos.

dpa