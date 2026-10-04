Die 72-Jährige bereitete sich mit seiner Hilfe auf einen Triathlon vor. Was zunächst als sportliches Trainingsprojekt begann, hat sich inzwischen zu einer persönlichen Freundschaft entwickelt.<BR \/><BR \/>Nannini hatte den 41-jährigen Kalcher in Meran kennengelernt und ihn gefragt, ob er sie auf einen Triathlon vorbereiten könne. „Er hat Ja gesagt. Damit hat alles angefangen“, erzählte die Sängerin bei einem gemeinsamen Auftritt auf dem Domplatz in Trient. Nach der ersten Begegnung in Meran habe sie gleich Schwazers Arbeitsweise und Professionalität schätzen gelernt. Sie habe bei ihm „eine im Sport seltene Professionalität“ erlebt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367979_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Schwazer beschreibt Nannini als äußerst disziplinierte und zielstrebige Sportlerin. „Sie ist sehr, sehr methodisch“, sagte der ehemalige Spitzensportler. Das Training mit ihr sei deshalb vergleichsweise unkompliziert. „Sie ist keine Athletin, die man für bestimmte Trainingseinheiten motivieren muss. Vielmehr muss man sie bremsen.“<BR \/><BR \/>Damit spielt Schwazer auf Nanninis Energie und Trainingswillen an. Die Musikerin, die seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Stimmen der italienischen Rockmusik gehört, bringt nach seiner Darstellung viel Eigenmotivation mit. Für den Trainer besteht die Herausforderung deshalb weniger darin, sie zum Training zu bewegen, sondern vielmehr darin, die Belastung richtig zu dosieren.<h3>\r\nAuch außerhalb des Trainings Spuren hinterlassen<\/h3>Die gemeinsame sportliche Arbeit hat auch außerhalb des Trainings Spuren hinterlassen. Schwazer erzählte, dass er gemeinsam mit seiner Frau ein Konzert Nanninis in Berlin besucht habe. „Es war eine wunderschöne Erfahrung“, sagte er. Dabei habe er die Sängerin auch von einer anderen Seite kennengelernt. „Auf der Bühne ist sie so, wie ihr sie gesehen habt, während sie im Training sehr ernst ist und wenig spricht.“<BR \/><BR \/>Bei ihrem gemeinsamen Auftritt in Trient zeigten beide, dass neben dem Sport auch der Humor eine wichtige Rolle in ihrer Beziehung spielt. Nannini kündigte scherzhaft an, sie wolle jetzt Schwazer für den Triathlon gewinnen. Der ehemalige Geher reagierte zurückhaltend. Besonders beim Schwimmen sieht er sich offenbar nicht als geeigneten Kandidaten für einen Dreikampf.