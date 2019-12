Sebastian Kurz für 21.050 Euro versteigert

Den Zuschlag sicherte sich ein Bieter mit 21.050 Euro. Damit der der Gewinner mit 3 Begleitperson zum Bundeskanzler nach Wien reisen und mit ihm gemeinsam dem Wiener Opernball in der Kanzlerloge beiwohnen. Bundeskanzler Kurz hatte zuvor erklärt, bei einer Summe ab 20.000 € würde der Gewinner3 Personen statt anfangs nur 1 Person zum Opernball mitnehmen dürfen.





Am 20. Februar 2020 ist es soweit: Die Wiener Staatsoper verwandelt sich für den Wiener Opernball wieder in den schönsten und elegantesten Ballsaal der Welt. Ein rauschendes Fest mit einmaligem Glanz und Strahlkraft, ein Vorbild für Bälle auf der ganzen Welt. 5.500 Besucher feiern und tanzen bis zum Morgengrauen – internationale Gäste aus Kultur, Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Sport machen den Ball zu einem gesellschaftlichen Großereignis.Die Spenden an „Südtirol hilft“ kommen Menschen zu, die sich in einer akuten Notlage befinden. Die mitarbeitenden Hilfsorganisationen haben die Fälle geprüft und garantieren, dass das gespendete Geld sinnvoll eingesetzt wird.Über Sponsoren werden sämtliche Kosten der Aktion abgedeckt. Somit kommt jeder gespendete Euro den Bedürftigen zu! Auch Landeshauptmann Arno Kompatscher garantiert als Schirmherr, dass aus Ihrer Spende eine neue Chance wird.

stol