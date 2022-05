Segel gehisst: Auf zur 6. Brennercom Sailing Week

Diese Teams gehen an den Start:



A-Class:

B-Class:

Am Ende der Wettkampffahrten – und das ist neu – wird es nicht nur einen Sieger geben, sondern auch pro Gruppe je 2 Auf- und Absteiger.Für Spannung ist bis zur letzten Wettfahrt gesorgt. In der Gruppe 1 (A-Class) gehen die Teams mit Bavaria 41S mit einem Spinnaker an den Start. In der 2. Gruppe (B-Class) hingegen wird mit Bavaria 46 OD mit einem Gennaker als großem Vorsegel und einem Kohlefaser-Spibaum gesegelt. Am Montagnachmittag ging es ans Eingemachte. Abhängig vom Wind und vom Wetter sind 7 Wettfahrten geplant.Activa – Auto Ikaro (Skipper: Bernhard Mair), Windsurfing Kaltern (Stefan Sparer), Hell Commerce (Hans Hell), Brandnamic (Michael Widmann), Auto Hofer – Weico (Christof Weissteiner), Brennercom (Karl „Charly“ Manfredi), Lobis Böden (Norbert Rainer), Gastro Drink (Günther Unterkofler), Dallmayr Import (Thomas Rinner), Vinschger Wind (Michael Pisch).Trendus (Hansi Aichner), Schöne Aussicht (Paul Grüner), Durst Ventures Team (Andi Unterhofer), Bootsschule Klaro Boat (Stephan Eckl), Passion for Future (Rainer Sigmund), Clean Solution (Hanspeter Mair), WWWindsquare (Hermann Stricker), Foppa Taste Supporter (Peter Foppa), WF Mechanik (Hannes Niederkofler).