Alexander von Egen: „...und du siehst die Leichen deiner Feinde vorbeischwimmen“

„ Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. ” — Alexander von Egen

„ Alles sehen, viel übersehen und über alles stehen. ” — Alexander von Egen

„ Ich vergesse eigentlich nichts. ” — Alexander von Egen

Einer schönen, lieben Frau einen Blumenstrauß zu überreichen.Ich fühle mich immer so, wie ich jetzt gerade bin.Ich bin zwar sparsam, aber für schöne Gegenstände und alte Bücher gebe ich gerne etwas Geld aus.Eine Reise nach Indien, um die Wurzeln des Indogermanentums zu studieren.Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige.Endlich die Relativitätstheorie von Albert Einstein zu verstehen.Kürzlich über mich selbst.Menschen, die unehrlich sind.„Alles sehen, viel übersehen und über alles stehen.“Ich hatte dieses Gefühl überhaupt noch nie. Macht ist relativ.Wenn ich jemandem nicht helfen konnte.Mit der Frau des britischen Thronfolgers William, Prinzessin Kate von Wales.Das Problem des Hungers in der Welt zu lösen.Auf ein Glas guten Kalterersee-Wein und ein Glas gutes Forstbier.Der Besuch des Kardinals Joseph Ratzinger, des späteren Papstes Benedikt XVI., mit seinem Bruder in meinem Haus in Kaltern, im Jahr 1998.Gesundheit und Zufriedenheit.Die feierliche Promotion zum Doktor der Rechtswissenschaft.Ich vergesse eigentlich nichts. Ich halte es mit dem chinesischen Philosophen Konfuzius: „Stehe am Fluss, sei ruhig, und du siehst die Leichen deiner Feinde vorbeischwimmen.“Das letzte Mal im Franziskanergymnasium in Griechisch und Latein (lacht).Am 5. September 1946 bei der Unterzeichnung des Gruber-Degasperi-Abkommens in Paris, der Magna Charta der Südtiroler Autonomie, die dadurch international verankert und abgesichert wurde.