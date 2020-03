Selbst ist die Künstlerin

40 Jahre lang hat Sonya Hofer neben ihrer Tätigkeit als freischaffende Künstlerin an der Mittelschule in Klausen unterrichtet. „Das war mein zweites Standbein, die finanzielle Unabhängigkeit.“ Außerdem habe sie die Auseinandersetzung mit den Schülern immer als Bereicherung und als Chance empfunden, um sich ständig weiterzubilden.Dass die Techniken aus dem Unterricht auch Einzug in ihr Atelier hielten, war kein Zufall. „Manche Dinge muss man einfach ausprobieren. Und wenn sie dann gelingen, ist das ein ziemlicher Glücksmoment.“ Bei den getöpferten Schalen aus der Franzensfeste war das genauso.Den Weg, den sie mit den Muscheln und Schnecken eingeschlagen hat, geht Sonya Hofer derzeit weiter – und zwar mit einer Serie plastischer Bilder, die ihren persönlichen Zugang zu den Dolomiten darstellen. Die Reliefs zeigen schroffe Felsen und markante Bergspitzen im Wechselspiel von Licht und Schatten. Auch hier, so wie bei den Schalen, gibt Ton den Ton an.Die Zeitschrift „Die Südtiroler Frau“ hat mit Sonya Hofer über ihre jüngste Produktion, aber auch über ihre Kindheit in Klausen und ihre Zeit an der Grödner Kunstschule gesprochen. Das Porträt der einfühlsamen Porträtistin erscheint in der Ausgabe vom 1. April ein.Außerdem im aktuellen Heft: Ein Interview mit Bischof Ivo Muser über die Herausforderung eines Osterfestes zu den Zeiten des Coronavirus sowie alle Initiativen, die konkrete Hilfe in der Krise leisten.

stol