<b>Von Christoph Höllrigl<\/b><BR \/><BR \/>Abnehmspritzen von Ozempic oder Wegovy waren gewissermaßen die Vorreiter: Der Wirkstoff hinter diesen Medikamenten, die jüngst für Furore im Bereich der Gewichtsabnahme gesorgt haben, enthält nämlich auch Peptide. <BR \/><BR \/>Dabei handelt es sich aber um als Arzneimittel zugelassene Peptidhormone, deren Wirksamkeit in klinischen Studien untersucht wurde. Sie werden außerdem von Ärzten verschrieben, und ihre Dosierung bzw. Einnahme erfolgt unter ärztlicher Begleitung.<BR \/><BR \/>Im Internet und in sozialen Medien kursieren nun aber dutzende nicht zugelassene Peptide, die von Fitness- und Selbstoptimierungs-Influencern beworben werden und über dubiose Quellen – meist im Ausland – direkt bestellt werden können. Sie versprechen den meist jüngeren Followern alles Mögliche: mehr Muskeln, bessere Konzentration, schnellere Regeneration, glattere oder braunere Haut. Weil Peptide in der Regel im Magen-Darm-Trakt zerstört werden, müssen die meisten dieser Mittel gespritzt werden.<BR \/><BR \/>Weil es keine Zulassung als Arzneimittel oder als Medizinprodukt gibt und weder die Wirksamkeit noch die Produktsicherheit von Behörden überprüft werden, erfolgt der Verkauf oft mit Hinweisen wie „for research use only“, wie unlängst auch die renommierte „Apotheken Umschau“ in Deutschland berichtete. Die Influencer selbst stört das wenig. Sie brüsten sich teils sogar damit, gewissermaßen Versuchskaninchen zu spielen.<h3>\r\nPeptide stehen auf der Dopingliste!<\/h3>All das lässt Medizinern die Nackenhaare zu Berge stehen – und sie können nur vor Peptidspritzen aus dem Internet warnen. So auch der Sportmediziner Dr. Alex Mitterhofer (aus Reischach: „Finger weg davon! Das ist ein Spiel mit der Gesundheit, das gut oder auch nicht gut gehen kann“, betont er. Alles, was keine Zulassung habe und erst in der Erforschung stecke, sei tabu. Und geht es um Leistungssteigerung im sportlichen Sinne, unterstreicht Dr. Mitterhofer: „Die Peptide sind im Leistungssport alle verboten. Sie stehen auf der Dopingliste.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1355763_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Spitzensport sind sie freilich keine Neuheit – so gehören auch Wachstumshormone oder EPO zu den Peptiden. Diese und neuartige Peptidprodukte sind laut Dr. Mitterhofer nicht zu vergleichen mit Kreatin oder anderen Aufbauprodukten. „Die Substanzen können hochwirksam sein und schwere Nebenwirkungen haben“, warnt der Sportmediziner.<BR \/><BR \/>Dass es durchaus Nachfrage nach Peptiden von Südtiroler Patienten gibt, weiß der Sportmediziner aus der eigenen Praxis: „Danach gefragt wird hinter vorgehaltener Hand, kurz vor dem Hinausgehen“, so Dr. Mitterhofer, „denn alles, was leicht und ohne Mühe zum Erfolg zu führen verspricht, ist für die Leute attraktiv.“<h3>\r\nVor Griff zu Peptiden gibt es wirksamere Stellschrauben<\/h3>Unabhängig vom Leistungssport verteufelt er Peptide nicht generell, verweist aber darauf, „dass sie noch zu wenig erforscht sind, um sagen zu können, sie schaden sicher nicht der Gesundheit. Deshalb müssen wir sie von vorneherein als potenziell gesundheitsschädlich einstufen. Solange es also nicht jeweils ein sauber zugelassenes Medikament gibt, das als solches mit all seinen Wirkungen und Nebenwirkungen geprüft wurde, ist es kein Thema.“<BR \/><BR \/>Den allzu verständlichen Wunsch nach sportlicher, gesundheitlicher oder ästhetischer Selbstoptimierung – vor allem bei Jugendlichen und jüngeren Menschen – kennt Dr. Mitterhofer allzu gut, betont aber: „Jemand, der einen gesunden Lebensstil hat, sich gesund ernährt und sich etwas bewegt, braucht keine derartigen Mittel.“ Will heißen: Vor dem Griff zu Peptidspritzen gebe es wesentlich wirksamere Stellschrauben, um Gewicht, Muskeln, Konzentration, Regeneration usw. positiv zu beeinflussen. „Acht Stunden Schlaf kann ich nicht kompensieren, indem ich nur sechs Stunden schlafe und Melatonin einsetze“, nennt er nur ein Beispiel.<BR \/><BR \/>Geht es in Richtung Spitzensport, bringt Dr. Mitterhofer zudem individuell abgestimmte Trainings- und Ernährungspläne sowie medizinische Abklärungen ins Spiel. „Denn es gibt auch gesundheitliche Probleme, die verhindern, dass ich auf mein Leistungsoptimum komme.“ Irgendwann gebe es aber ein persönliches Limit: „Wir müssen akzeptieren, dass unser Leistungsvermögen begrenzt und nicht bei allen gleich ist.“<h3>\r\nJugendliche sind nur mehr gestresst<\/h3>Im Reigen jener Produkte, die angepriesen werden, weil sie die Lebensqualität, das Aussehen usw. verbessern, „ist das der letzte Trend von vielen, die es in den vergangenen Jahren gab“, konstatiert Raffaela Vanzetta, Koordinatorin der Fachstelle Essstörungen INFES beim Forum Prävention. Und Vanzetta stellt fest: „Seit es die sozialen Medien gibt, sind solche Produkte viel leichter zugänglich und erreichbar – besonders für junge Menschen. Wenn sie gefährlich sind, auch gefährlicher.“ Grundsätzlich müssten verschiedenste Stoffe wie auch Proteine, die häufig angepriesen werden, nicht schlecht sein. Es komme aber auf die Dosis an. Und vor allem sei es gefährlich, wenn die Stoffe nicht gründlich wissenschaftlich erforscht seien – wie etwa im Falle vieler Peptide. Insofern warnt auch Vanzetta vor ihrer Anwendung.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1355766_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Koordinatorin der Fachstelle Essstörungen INFES liegt es aber auch daran, das Thema breiter zu fassen: „Immer mehr, immer besser, immer schneller; der Perfektion nachstreben zu müssen, ist ein wahnsinniger Stress – vor allem für junge Menschen. Dieser Selbstoptimierungsdruck macht Jugendliche fertig.“<h3>\r\nBesser auf den eigenen Körper hören<\/h3>Wer Fitness-Influencern folge, achte meist schon auf verschiedene Optimierungselemente – von der gesunden Ernährung über Sport bis hin zum Schlaf. „Es geht in die Richtung, dass alles perfekt sein muss. Es ist keine Rede mehr von Genuss, von Spaß, von Freunden. Es geht immer nur um Performance. Dann kommen noch Proteinshakes, Nahrungsergänzungsmittel oder eben auch die Peptide dazu.“ Vanzettas Botschaft lautet hingegen eher, auf den eigenen Körper zu hören, zu genießen, sich auch einmal gehen zu lassen.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76205351_listbox" \/>