Alles war für den „Opernball-VIP-Empfang“ – 150 Karten waren aufgelegt – und einen anschließenden Werksbesuch in der Schaumrollenstraße bereit, TV-Koch Johann Lafer und Moderator Alfons Haider bereits im Innviertel angekommen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1273743_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Für den Auftritt des Hollywood-Stargasts gab es VIP-Tickets inklusive Goodiebags, Sacherwürstel und Freigetränken am Stehtisch um 49 Euro, in der Gold-Variante um 99 Euro durften die Gäste im Sitzen auch exklusive Gebäck von Lafer und Kaviarhäppchen vertilgen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1273746_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nBegleitet von Sohn Laird<\/h3>Sharon Stone, begleitet von Sohn Laird und einem Freund, wurde um 14.00 Uhr erwartet, eine halbe Stunde vor der Pressekonferenz, bei der vorab um Verständnis gebeten wurde, dass „Sharon Stone keine Fragen zur aktuellen US-Politik beantworten wird“. Die 67-Jährige hatte sich mehrmals kritisch über US-Präsident Donald Trump geäußert sowie die Amerikaner als „ungebildet“ und „naiv“ bezeichnet. Selbst habe sie über ein Haus in Italien nachgedacht, hieß es in Medien.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1273749_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>1992 war Sharon Stone mit ihrer Rolle in dem Erotik-Thriller „Basic Instinct“ weltberühmt geworden. Darin spielte sie die undurchsichtige Krimi-Schriftstellerin Catherine Tramell, die unter Mordverdacht gerät. Es folgten Filme wie das Drama „Casino“, das ihr einen Golden Globe und eine Oscar-Nominierung einbrachte, „Catwoman“ und „The Disaster Artist“. Inzwischen ist Stone auch als Malerin – 2024 stellte sie in Berlin aus – und als Autorin tätig. 2001 hatte sie einen schweren Schlaganfall erlitten, von dem sie sich nur langsam erholte. Die zweifach geschiedene Schauspielerin ist Mutter von drei Adoptivsöhnen, Roan, Laird und Quinn.<BR \/><BR \/>Sharon Stone ist bereits seit Montag in Österreich. Sie logiert in einem Luxushotel, über ihr Programm in Wien ist nichts bekannt – außer natürlich, dass sie am Donnerstagabend der Guschlbauer-Loge Hollywood-Glanz verleihen wird.