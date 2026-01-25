<b>Von Mauro Stoffella<\/b><BR \/><BR \/>Der E-Commerce-Boom und die wachsende Zahl von Lieferdiensten sind in New York für eine deutliche Zunahme des Verkehrs, mehr Unfälle und Luftverschmutzung verantwortlich: Das berichtet ein auf Versicherungen spezialisiertes US-Fachmagazin.<h3>\r\nViel mehr Unfälle in Stadtgebieten<\/h3> Doch diesen Effekt gibt es längst nicht nur in New York: In 78 Pro<?Uni SchriftWeite="95ru">\r\nzent der untersuchten Stadtgebiete<?_Uni>\r\n rund um Letzte-Meile-Lager stieg in nur einem Jahr die Zahl der Unfälle mit Verletzten deutlich – um durchschnittlich 16 Prozent. Bei den Lkw-Unfällen waren es sogar 146 Prozent. Es muss bei der Lie<?TrVer>\r\nferung online bestellter Ware eben immer schneller gehen, so als gäbe es kein Morgen.<BR \/><BR \/>Ähnlich massiv ist die Paketflut in Fernost: Chinesische Onlinehändler haben in den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres 180 Milliarden Express-Pakete versandt. An Spitzentagen lieferten Kuriere bis zu 777 Millionen Sendungen. Chinas Express-Logistikbranche erzielte 2024 einen Umsatz von 168 Milliarden Euro, wegen harter Konkurrenz waren die Margen allerdings vergleichsweise dünn.<BR \/><BR \/>Ebenfalls interessant: Die Paketflut spiegelt nicht gestiegene Konsumausgaben wider, sondern günstigere Preise, aggressive Rabatte und zunehmende Retouren.<h3>\r\nErmittlungen mit Millionenzahlung beendet<\/h3>Für jede Menge Rücksendungen ist auch der Onlinegigant Amazon verantwortlich. Die internationale Nachrichtenagentur Reuters informierte unlängst mehrmals über die Aktivitäten des Onlineriesen in Italien – und zwar in ei<?TrVer>\r\nnem nicht gerade rühmlichen Zusammenhang.<BR \/><BR \/>Demnach hat Amazon Italia 180 Millionen Euro an die Steuerbehörde überwiesen und damit Ermittlungen wegen mutmaßlichen Steuerbetrugs beendet. Der Logistikbereich des Konzerns soll über vorgeschaltete Genossenschaften Mehrwertsteuer und Sozialabgaben umgangen haben – die Mailänder Staatsanwaltschaft habe im Sommer vergangenen Jahres bereits 121 Millionen Euro beschlagnahmt. Gleichzeitig <?Uni SchriftWeite="95ru">\r\nhabe Amazon sein Überwachungssystem<?_Uni>\r\n für das Lieferpersonal abgeschafft, das als „illegale Arbeitspraktik“ eingestuft worden sei.<BR \/><BR \/>Weiters: Die italienische Finanz<?Uni SchriftWeite="96ru">\r\npolizei durchsuchte zwei Amazon-Standorte<?_Uni>\r\n wegen des Verdachts auf Schmuggel chinesischer Wa<?TrVer>\r\nre. Sie hat rund 5000 Produkte in einem Logistikzentrum bei Bergamo beschlagnahmt und in der Mailänder Zentrale IT-Ausrüstung sichergestellt. Staatsanwälte sähen Amazon als „Trojanisches Pferd“, über das chinesische Güter ohne Mehrwertsteuer und Zölle nach Italien gelangen könnten. Die Ermittlungen seien Teil eines umfassenderen Falls zu mutmaßlicher Steuerhinterziehung von 1,2 Milliarden Euro. Bis zu 500.000 Produkte könnten betroffen sein, die Untersuchung dürfte sich laut „Reuters“-Berichten auf weitere EU-Staaten ausweiten.<BR \/><BR \/><h3>\r\nEin Trend bis in alle Ewigkeit? Heiraten vom Sofa aus<\/h3>Die Digitalisierung verändert jedoch nicht nur Handel und Logistik, sondern auch das Privatleben. Denn: Man kann vom Sofa aus nicht nur shoppen. Die US-Plattform „marryfromhome.com“ ermöglicht rechtsgültige Eheschließungen vollständig online. Der Gründer hat den Service im Jahr 2020 für seine Schwester entwickelt, die während der Pandemie nicht habe heiraten können. Mittlerweile nutzen Tausende Paare jährlich die Plattform.<BR \/><BR \/>Der Trauritus von der Couch aus umfasst Lizenz, Zeremonie und Zertifikat. Die Ehen sind nach US-<?Uni SchriftWeite="95ru">\r\nRecht gültig und können de facto in<?_Uni>\r\n al<?TrVer>\r\nlen Ländern anerkannt werden, die dem Haager Apostille-Übereinkommen von 1961 beigetreten sind. Antoine de Saint-Exupéry sagte ja bereits: „Liebe besteht nicht darin, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in dieselbe Richtung blickt.“ Am besten in Richtung PC in diesem Fall.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265811_image" \/><\/div>