Sie ist wieder da: Angela Merkel urlaubt in Südtirol

Angela Merkel, die kürzlich 70 Jahre alt geworden ist, kam gegen 14 Uhr mit einem Linienflug aus Berlin auf dem Flughafen Bozen an.Am Flughafen wurde sie von deutschen und italienischen Sicherheitskräften empfangen, die sie anschließend in einem Kleinbus mit Berliner Kennzeichen nach Sulden begleiteten.Angela Merkel ist bereits seit vielen Jahren ein bekennender Südtirol-Fan und verbringt regelmäßig hierzulande ihren Sommer Urlaub . Auch heuer will es sich die 70-Jährige nicht nehmen lassen, durch die Südtiroler Berglandschaft zu wandern.Merkel ist nicht die einzige Prominente , die ihren Urlaub in Südtirol verbringt. Auch der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella urlaubte in den vergangenen Tagen in Toblach (Hier erfahren Sie mehr dazu).