Sigisbert Mutschlechner: Sein Leben sind Musik und Natur

Seit der Kindheit bestimmt Musik sein Leben – beruf-lich wie privat. Daher ist es kaum verwunderlich, dass sich für den heute 43-jährigen Sigisbert Mutschlechner aus Olang auch in der Freizeit sehr viel um die Musik dreht.Im heutigen „Dolomiten-Magazin“ wird der Musiklehrer und Präsident der Stiftung „Euregio-Kulturzentrum Gustav Mahler Toblach-Dolomiten“ in der Rubrik „Menschen in der Freizeit“ näher vorgestellt.Im „Dolomiten-Magazin“ finden Sie zudem viele interessante Beiträge. In der Reportage geht es um die Informationskampagne „#yourchance“, mit der die Hoteliers- und Gastwirtejugend (HGJ) Mittelschülerinnen und -schüler über die Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten im Hotel- und Gastgewerbe informiert. Außerdem enthält das „Magazin“ das mit Abstand umfangreichste Fernsehprogramm Südtirols, auch mitsamt Streaming-Tipps!„Star der Woche“ im „Dolomiten-Magazin“ ist die malaysische Schauspielerin Michelle Yeoh, die sich nach Hollywood buchstäblich durchgeschlagen hat – mit asiatischer Kampfkunst und viel Charisma. Die 58-Jährige spielt am morgigen Samstagabend in der Komödie „Crazy Rich“ (Pro 7) die streng auf ihren Sohn wachende Mutter des Hauptdarstellers.Und nicht zu vergessen: Im „Dolomiten-Magazin“ gibt es auch ein großes Preisrätsel. Woche für Woche sind einmalige Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!

ds