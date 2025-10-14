Den Angaben des Auktionshauses RM Sotheby's zufolge hat der Pontifex das Motorrad im September im Vatikan mit seiner Unterschrift versehen. <BR \/><BR \/>Fotos auf der Homepage des Auktionshauses zeigen ihn auf der Maschine sitzend und mit einem passenden Helm in der Hand.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/rmsothebys.com\/auctions\/mu25\/lots\/r0033-2024-bmw-r-18-transcontinental\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht's zu den Details der Versteigerung und zu den Fotos.<\/a><h3>„Jesus Biker“ brachten weißes Motorrad nach Rom<\/h3>Eine Gruppe von „Jesus Bikern“ hatten das weiße Motorrad von BMW, das vom päpstlichen Papamobil inspiriert sein soll, auf einer dreitägigen Reise von Schaafheim in Südhessen bis auf den Petersplatz in Rom gefahren.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1225572_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nKostenpunkt: bis 60.000 Euro<\/h3>Nun soll es an diesem Samstag (18. Oktober) für zwischen 40.000 und 60.000 Euro unter den Hammer kommen. Der Erlös soll nach Angaben auf der Homepage des Auktionshauses den Päpstlichen Missionswerken in Österreich zugutekommen und an Kinder in Madagaskar gehen.