Silvester- und Neujahrsbabys: Bitte schicken Sie uns Fotos!

Bisher haben Journalisten Mütter und Neugeborene in den Spitälern besucht und sich alles über Kind, Mutter und Geburt erzählen lassen. Doch auch das macht Corona heuer zunichte.Derzeit dürfen nur Patienten ins Spital, auch Verwandtenbesuche sind nicht erlaubt – und Journalistenbesuche schon gar nicht. Wäre auch nicht angebracht. Das soll aber nicht dazu führen, dass die Silvester- und Neujahrsbabys diesmal unerwähnt bleiben. Gerne werden wir sie auch heuer groß ins Bild rücken.Dazu brauchen wir aber die Hilfe der Mamis und Papis: Wenn Ihr Kind am 31. Dezember 2020 oder am 1. Jänner 2021 zur Welt kommt, schicken Sie uns ein Foto – gerne auch ein Video – von dem Neugeborenen samt Mutter/Vater und/oder Geschwistern, mit Angabe von Geburtszeitpunkt (Tag und Uhrzeit), Größe, Gewicht, Geburtskrankenhaus, Name und Wohnort der Eltern – und was Sie uns sonst noch gerne erzählen über Familie, Geschwister, Geburt – und zwar per Mail an [email protected] Fotos und Texte werden in der Wochenend-Ausgabe vom 2./3. Jänner veröffentlicht.

