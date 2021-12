Simon Leimgruber (11) aus St. Pauls zaubert heute bei der „Küchenschlacht“

Während Mama Barbara den Sommer über mit dem Saubermachen der Ferienwohnungen beschäftigt war, legte ihr Sohn Simon in der hauseigenen Küche Hand – und Kochlöffel – an, um mit den Vorbereitungen für das Mittagessen loszulegen. Seit einem halben Jahr bekocht der 11-Jährige Feinschmecker nun schon regelmäßig seine Familie. Heute gehört das Kochen zu einer seiner liebsten Freizeitbeschäftigungen.Neben den klassischen Nudeln mit Tomatensauce und der Spezialität des Hobbykochs, den Spinatknödeln mit Schmortomaten als Beilage, gesellt sich seit Kurzem auch eine ganz besondere Süßspeise zu seinen Leibgerichten: Der Kaiserschmarrn. Dabei schätzt der junge Hobbykoch besonders die neu gewonnene Selbstständigkeit: „Ich kann mich ausprobieren und ganz nebenbei meiner Familie eine Freude bereiten.“Dass die Passion fürs Kochen (und das Essen wohlgemerkt) in der Familie liegt, lässt sich nicht nur erahnen, sondern auch nachverfolgen.Mama Barbara Prantl produzierte zuletzt für die diesjährige Sommer-Edition von „Simply guat“ auf STOL sechs Kochvideos. Gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Ariane Prantl war die Kabarettistin auch schon in den Kochshows „Topfgeldjäger“ (ZDF) und „Wer is(s)t besser“ (VOX) zu Gast. Ariane Prantl nahm zusätzlich 2017 beim Silvester-Spezial der ZDF-Küchenschlacht teil – und gewann das Rennen unter anderem mit selbstgemachten Ravioli mit Käsefüllung auf Spinat und einem gebratenen Heilbutt.Sie war es schließlich auch, die ihren Neffen motivierte, an der Ausschreibung des Spezialformats „Die Kinder-Küchenschlacht“ (ZDF) teilzunehmen. Als die Einladung zur Sendung dann eintrudelte, waren alle baff: „Wir dachten wirklich nicht, dass ich ausgewählt werde“, erzählt der Hobbykoch. Auch für Mama Barbara kam die Zusage überraschend: „Die Anmeldung verlief ganz nebenbei, genau so wie die Vorbereitung auf die Sendung selbst, da mein Sohn sowieso gerne kocht und das nicht als Challenge ansieht.“Ende Oktober fanden in Hamburg die Aufnahmen statt, ein Erlebnis, für das sich die gesamte Familie ins Auto gesetzt hatte.Heute wird die Sendung im Fernsehen ausgestrahlt, in der Simon und vier weitere Kids ihre Lieblingsgerichte vor laufender Kamera vorbereiten und anschließend einem fachkundigen Feinschmecker und Experten servieren.Soviel darf schon verraten werden: Simon ist mit seinem Spezialgericht par excellence zu sehen – Spinatknödel mit Schmortomaten als Beilage. Aufgeregt war der 11-Jährige vor der Aufzeichnung allemal. Auf was er sich am meisten freute: Im deutschen Fernsehen Südtiroler Knödel kochen zu dürfen. Wie diese dem Experten geschmeckt haben, ist in der Sendung zu sehen! (ZDF, heute, 21. Dezember, 14.15 Uhr)

zett/rm