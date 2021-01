Simon Rabanser: „Nicht ohne meine Steirische“

In den letzten Monaten veröffentlichte Rabanser eine Reihe von Videos auf YouTube. Zwar gibt Rabanser auch mal urige Stücke von sich, meist sind es aber moderne Popsongs, die Rabanser in präsentiert.„Ich finde es ungemein spannend, neue Sounds auszuprobieren und damit herumzuexperimentieren.“ Nur ein Instrument fehlt bei Rabanser nie: die „Steirische“, ein Instrument, das er seit Kindestagen beherrscht.Der Songschreiber und Produzent singt bei einigen der Songs zwar auch, jedoch gehört die Leadstimme meist einer Gastsängerin. Bei der neuen Single „Our time“ ist es die Grödnerin Cindy Hofer.Im tanzbaren „Drop“, der typisch für die aktuelle, elektronisch geprägte Popmusik ist, setzt Rabanser seine Ziehorgel clever ein. Wesentlich ruhiger geht es bei der Piano-Ballade „Mein Ich“ zu, die überwiegend vom mehrstimmigen Gesang von Carmen Moroder und Hofer lebt. Wieder anders klingt „Tired to wait“.Wie lautet also das Konzept Rabansers? „Ich möchte mir musikalisch alle Möglichkeiten offen halten, mich nicht in eine Schublade stecken lassen“, sagt er. Dazu passt auch, dass er derzeit an einem Projekt arbeitet, das mit seinen letzten Werken so gar nichts zu tun hat. „Ich möchte gemeinsam mit anderen Musikern und einem Chor einige Queen-Songs aufnehmen und irgendwann auch mal auf die Bühne bringen“, sagt er.

hil