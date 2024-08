Sind Sie im Urlaub immer für Ihren Chef erreichbar? Stimmen Sie ab!

Studien und Umfragen kommen immer wieder zum selben Ergebnis: Ein großer Teil der Arbeitnehmer ist im Urlaub für den Job verfügbar.Laut einer Studie im Jahr 2022, die in Deutschland durchgeführt wurde, gibt fast jeder dritte Befragte an, auch im Sommerurlaub für den Job erreichbar zu sein. Jeder Neunte will sogar jeden Tag für die Arbeit da sein.Und selbst unter den Befragten, die sagen, dass sie nicht für die Arbeit erreichbar seien, wirft gut ein Viertel mindestens einmal pro Woche einen Blick auf die dienstlichen Nachrichten.Aber muss man überhaupt erreichbar sein? Und kann der Chef sogar eine vorzeitige Rückkehr aus dem Urlaub planen? Ja, sagt der Sterzinger Arbeitsrechts-Experte Josef Tschöll.