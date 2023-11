„Sinner ist das ideale Vorbild“

Freitag ist „Backstage“-Tag

Markus Dorfmann: Mir gefällt Sinner sehr gut; sowohl der Sportler als auch die Persönlichkeit. Wenn man ein Match zuschaut, kann man beobachten, wie er zwischen den Ballwechseln und beim Aufschlag sehr fokussiert ist und dann in den Ballwechsel in einen Spielfluss hineinkommt, der sehr natürlich wirkt. Es ist ihm seine Spielfreude förmlich anzusehen, er hat richtig Lust, Tennis zu spielen. Er zieht keine Show ab.Dorfmann: Ich sehe bei ihm eine große menschliche Seite. Er ist freundlich, zuvorkommend und auf dem Boden geblieben.Dorfmann: Ja, damit möchte ich uns Sportfans mit einem Augenzwinkern den Spiegel vorhalten. Wir wissen daheim, gemütlich auf dem Sofa sitzend, natürlich alles besser. Aber der, der im Stadion vor Tausenden von Fans spielen muss, ist ein anderer, Sinner nämlich.Dorfmann: Abgesehen von den sportlichen Erfolgen verkörpert er einen Wunsch, den wir alle haben: Und zwar, dass die Welt, in der wir leben, einfacher wird, der Umgang untereinander natürlicher. So gesehen, ist Sinner das ideale Vorbild für uns alle.Dorfmann: Nein. Wenn er ihn sich anhört, dürfte aber vor allem hängen bleiben, dass er vermittelt, dass er trotz des vielen Ruhms und Geldes nie vergessen hat, worauf es im Leben ankommt. Auf sein Zuhause, seine Familie und seine Freunde, einen Ort, an dem er die Batterien wieder aufladen kann.Dorfmann: Mein roter Faden ist, dass ich mich nicht einordnen lassen will. Der Fluss des Lebens führt dazu, dass ich mich persönlich und als Künstler laufend weiterentwickle. Die Inspiration für meine Songs hole ich mir meist aus dem Alltag; ich beobachte Menschen, Ereignisse und manchmal auch seltsame Moden im Land, wie jene, dass junge Leute Turnschuhe kaufen, mit denen sie tanzen gehen, aber die für Sport absolut tabu sind.Dorfmann: Es wird 2024 wieder eine Konzerttour von mir in Südtirol geben. Gerade bin ich dabei, sie zu organisieren. Auch plane ich, neue Songs zu veröffentlichen. Ein neues Album wird es eher nicht geben: Die Produktionskosten sind sehr hoch und kaum jemand kauft mehr CDs. Die Zeiten haben sich geändert.