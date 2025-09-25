Die Auktion ist Teil der neuen Partnerschaft von Sotheby's und US Open. Laut der Plattform www.sportscollectorsdaily.com kommt ein Teil der Einnahmen gemeinnützigen Initiativen der US Open zugute.<BR \/><BR \/>Versteigert wurden authentische Stücke, die die Spielerinnen und Spieler direkt bei dem Grand-Slam-Turnier auf dem Platz getragen hatten – zum Beispiel das lila Dress von Naomi Osaka (27, verlor im Halbfinale gegen Amanda Anisimova, 24), das um 15.240 US-Dollar an eine neue Besitzerin (oder einen Besitzer) ging, das schwarz-weiße Leibchen von Iga Swiatek (24, unterlag im Viertelfinale gegen Anisimova), das um 6.350 Dollar ersteigert wurde, oder Sneakers (Nike Vapor 12), die Siegerin Aryna Sabalenka (27) im Finale trug und die für 3.810 Dollar verkauft wurden. Auch Bälle und Schläger wurden an den Höchstbietenden versteigert (darunter Sabalenkas Schläger für 3.810 Dollar). <BR \/><BR \/>Den höchsten Preis der Auktion erzielte der „Matchball“-Tennisball im vierten Satz des Finales (Carlos Alcaraz gegen Jannik Sinner) mit unglaublichen 88.900 US-Dollar. Für die signierten Sneakers, die Sieger Carlos Alcaraz (22) im Halbfinale gegen Novak Djokovic (38) trug, wurden 57.150 Dollar geboten und bezahlt. Preiswerter war das Memorabilia-Sammeln für Sinner-Fans: Das Nike-„Rugged Orange“-Shirt, in dem Jannik Sinner (24) sein Zweitrundenmatch gegen Alexei Popyrin (26) bestritt, kostete „nur“ 7.620 Dollar.