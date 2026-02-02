„Dolomiten, es ist schwer die Dankbarkeit auszudrücken, die ich für diese Berge habe.“ Das schreibt Julia Mancuso auf Facebook – mit vielen Fotos im Anhang. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1269519_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n„Ich kann es wirklich kaum erwarten bis nächstes Jahr!“<\/h3>„Wir hatten eine wunderbare Woche, die sicher die erste von vielen ist“, schreibt Mancuso weiter. Und dann: „Ich kann es wirklich kaum erwarten bis nächstes Jahr!“ <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1269522_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mit von der Partie war auch ihre ehemalige Weltcup-Kollegin Denise Karbon, wie auf den Fotos zu sehen ist.