Skipiste auf Müllverbrennungsanlage

Nach monatelanger Verzögerung soll die Piste auf dem schrägen Dach der Anlage Amager Bakke am Freitag offiziell eröffnet werden. Bürgermeister Frank Jensen hat sich angemeldet, ein paar Ski-Profis der dänischen Nationalmannschaft werden am Nachmittag gemeinsam mit den Architekten als Erste die 450 Meter lange Strecke herunterfahren - dann sind 70 ausgewählte Wintersportfreunde dran.





„Es ist eine Art Übergabe von offizieller Seite an die Bevölkerung von Kopenhagen“, sagt Cecilie Nielsen von der Betreiberfirma CopenHill. Am gesamten Wochenende sind Veranstaltungen rund um die Eröffnung geplant.Ursprünglich sollte das ungewöhnliche Projekt bereits im vergangenen Dezember eingeweiht werden. Dass es so lange bis zur wirklichen Eröffnung gedauert hat, lag zunächst am Wetter - wegen ungünstiger Bedingungen verzögerte sich die Installation der Matten - und schließlich am Papierkram: Die Veranstalter mussten eine Reihe von Genehmigungen einholen, weil es normalerweise nicht erlaubt ist, dass sich Menschen auf dem Dach einer Verbrennungsanlage unterhalb der beiden Öfen aufhalten. „Wir mussten sicherstellen, dass es auf der Anlage zu 100 Prozent sicher ist“, sagt Nielsen.Dänemark ist ein flaches Land, Berge sind Mangelware, die höchste Erhebung ist der gerade einmal 170 Meter hohe Mollehoj im Osten Jütlands. Dennoch gibt es etliche Skiläufer im Staate Dänemark - laut Nielsen ganze 600.000. Für diese blieb bisher nur die Reise nach Norwegen, Schweden oder in die Alpen. Das Projekt CopenHill soll ihnen nun eine Alternative liefern - und dabei gleichzeitig das Notwendige mit dem Nützlichen verbinden.

apa