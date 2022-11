SkyAlps baut Flugangebot aus – Ab Sommer weitere Ziele

Abkommen mit anderen Fluglinien schließen

Ab Mai 2023 kann man von Bozen aus neue Reiseziele per Flugzeug erreichen: Der Flugplan sieht für Kroatien neben Brac nun auch Dubrovnik vor. Zudem gibt es – neben den Flügen nach Düsseldorf, Hamburg und Berlin – künftig auch die Möglichkeit, 2 Mal pro Woche nach Kassel in Deutschland zu fliegen.„Mit Dubrovnik bauen wir Kroatien weiter aus und der gesamte Süden Italiens bleibt weiterhin gut abgedeckt,“ sagt SkyAlps Präsident Josef Gostner. „Auch die Anbindungen mit hoher Frequenz nach Hamburg, Düsseldorf und Berlin bleiben bestehen und Kassel wird neue Gäste bringen.“Die bisherigen Routen Olbia und Cagliari , Lamezia Terme in Kalabrien und Catania auf Sizilien, Brindisi in Apulien und Ibiza, bleiben bestehen.Zudem stünden die Arbeiten zur Erlangung eines eigenen Luftverkehrsbetreiberzeugnisses (AOC) kurz vor dem Abschluss, womit es der Südtiroler Fluglinie künftig möglich sein werde, Abkommen mit anderen Fluglinien zu schließen: „Das bringt wiederum neue Kundensegmente, die aus der Welt über Drehkreuze nach Bozen fliegen oder umgekehrt“, so Gostner,