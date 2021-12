„So bietet Südtirol“: Krimifan hat sich Komparsenrolle gesichert

Bozenkrimi-Fan Christian Bauer hat sich für 4.650 Euro den Tag am Filmset zum Bozen-Krimi inklusive Komparsenrollen und Abendessen mit Hauptdarstellerin Chiara Schoras gesichert.Am Samstag geht es auf Radio Dolomiti weiter. Ersteigert werden kann ein Tag mit Sport, Wellness und köstlichem Essen bei Chefkoch Cristian Bertol am Nonsberg. Angebotsende ist in diesem Fall um 9.40 Uhr.Die noch offenen Versteigerungen können hier aufgerufen werden. Neben der genauen Beschreibung können auch das aktuelle Gebot und das Auktionsende eingesehen und Gebote abgeben werden. Mitbieten können Sie auch telefonisch unter 0471 443033.Eine kräfte „Finanzspritze“ kam unterdessen von der Spezialbier-Brauerei Forst. Im Laufe des Jahres hatte Brauerei-Chefin Cellina von Mannstein bei gemeinnützigen Aktionen Spendengelder lukriert. Nun wurde „Südtirol hilft“ ein Scheck in Höhe von 40.000 Euro überreicht.

