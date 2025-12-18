Heute winkt hingegen ein exklusiver Abend für 12 Personen in Barbara Prantls Hofküche. Dieses kulinarische und humoristische Erlebnis sollten sie sich nicht entgehen lassen. Der Zuschlag erfolgt auch heute um 18.25 Uhr.<h3>\r\nHier können Sie mitsteigern<\/h3>Alle Versteigerungen können im Internet über <a href="www.suedtirolhilft.org" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.suedtirolhilft.org<\/a> aufgerufen werden. Neben der genauen Beschreibung können Interessierte auch das aktuelle Gebot und das Auktionsende aller noch offenen Versteigerungen einsehen, sowie Gebote abgeben. <BR \/><BR \/><b>Mitgesteigert werden kann auch telefonisch unter 0471\/443033.<\/b>