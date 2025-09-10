<b>Ihr Vortrag trägt den Titel „Das Humane in der Therapie“. Was bedeutet das?<\/b><BR \/>Peter Toebe: Therapie, insbesondere Gestalttherapie, ist nicht nur zur Krankenbehandlung da, obgleich das sicher das wichtigste Feld der therapeutischen Arbeit mithilfe der Gestalttherapie ist. Jeder Mensch wird von ihr profitieren können, denn es geht um das Humane, um das, was allen Menschen zuteil wird. Wir alle haben Schwächen, Ängste und Nöte. Man muss nicht notwendigerweise krank sein, um an sich und für sich arbeiten zu können, und sich weiterzuentwickeln. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-71349299_quote" \/><BR \/><BR \/><b>Die Gestalttherapie stößt also Entwicklungen an. Wie kann sie dazu beitragen, innerlich stark zu bleiben, wenn die Zeiten schwieriger werden?<\/b><BR \/>Toebe: Zunächst muss man sich selbst betrachten, um sich bewusst zu werden, wie man eigentlich ist. Im nächsten Schritt sollte man seine Stärken und Schwächen ergründen. In meinem Vortrag werde ich auch über Polaritäten sprechen.<BR \/><BR \/><b>Polaritäten?<\/b><BR \/>Toebe: Alle menschlichen Eigenschaften lassen sich polar darstellen. Angst, Vertrauen, Macht, Ohnmacht, Freude, und Niedergeschlagenheit zum Beispiel. Allermeistens ist einem ein Pol vertraut, der andere fremd. In der Therapie geht es darum, auch das bislang Fremde besser kennenzulernen. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-71350243_quote" \/><BR \/><BR \/><b>Können Sie das auch anhand eines Beispiels erklären?<\/b><BR \/>Toebe: Viele Menschen haben Ohnmachtsgefühle. Wenn man alt oder krank wird, ist man gefordert, diese Ohnmacht, die zum Leben gehört, anzuerkennen. Den Tod hat niemand in der Hand. Wenn wir lernen, das, was nicht änderbar ist, hinzunehmen, und uns so der Ohnmacht zu überlassen, haben wir viel mehr Möglichkeiten loszulassen, eine Krankheit oder das eigene Lebensende anzunehmen.<BR \/><BR \/><b>Sie bringen einen „Reisekoffer“ mit Weisheiten der menschlichen Psyche mit nach Bozen. Können Sie vorab schon etwas dazu verraten?<\/b><BR \/>Toebe: Ein reifer Mensch ist offen für alles Menschliche. Er wird wenig über sich und andere urteilen, weil er ein offenes Verständnis dafür hat, dass Menschen sich unterschiedlich entwickeln. Das wäre eine Weisheit. Die zweite hat mit Daoismus zu tun.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-71350247_quote" \/><BR \/><BR \/><b> Daoismus ist eine chinesische philosophisch-religiöse Tradition. Was besagt ihre Weisheit?<\/b><BR \/>Toebe: Alles ist wie es ist, ob es einem gefällt oder nicht. Man muss erst bereit sein, das anzunehmen. Nichts bleibt, wie es ist. Das sind die beiden Grundaussagen des Daoismus, die in der Gestalttherapie sehr bedeutsam sind.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209825_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Was macht Gestalttherapie für Sie besonders?<\/b><BR \/>Toebe: Sie beschränkt sich wie gesagt nicht auf die Krankenbehandlung. Therapeut und Klient begegnen sich auf Augenhöhe. Psychotherapie ist eines der wenigen Gebiete, wo alle Menschen „Fachleute“ sind. Wir alle haben unsere Strategien, wie wir unser Leben meistern. Es ist viel mehr möglich, als die meisten Menschen glauben, um zur eigenen Erfüllung zu gelangen. Die meisten haben ihr Potenzial bei weitem nicht ausgeschöpft. Wir können uns weiterentwickeln.<BR \/><BR \/><b>Wie gelingt das am besten?<\/b><BR \/>Toebe: In der Gestalttherapie geht es darum, sich im Gespräch mit dem Therapeuten selbst zu spiegeln, sich ein Stück weit zu hinterfragen und sich ehrlich und offen zu zeigen.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>