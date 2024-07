So geht es den Südtiroler Senioren

Die Vor- und Nachteile des Älterwerdens

Allgemein lässt sich sagen, dass rund 79 Prozent der Seniorinnen und Senioren zufrieden mit ihrer aktuellen Situation sind. Nicht befragt wurden Personen, die dauerhaft in Seniorenwohnheimen leben oder aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage waren, den Fragebogen auszufüllen.Die höchste Zufriedenheit liegt in den Bereichen Familie (66 Prozent) und Wohnsituation (65). Bei Freizeit (30 Prozent sehr zufrieden), Freunden und sozialen Beziehungen (27), der finanziellen Situation (24) und der Gesundheit (23) ist die höchste Zufriedenheit der Seniorinnen und Senioren nicht so groß. Die meiste Unzufriedenheit liegt dagegen in den Bereichen finanziellen Situation und Gesundheit.Die wichtigsten Faktoren im Leben der älteren Generation sind die Gesundheit, ein sicheres Einkommen, die Familie (alle 99 Prozent) und eine eigene Wohnung (98). Aber auch Freundschaften (89), die Religion (78), Nachbarn (72) und die Freizeit (61) haben eine große Bedeutung. Am unwichtigsten sind den älteren Menschen Vereine (57 Prozent) und die Politik (46).85 Prozent der älteren Personen fühlen sich nützlich und geschätzt. 2 von 3 befragten Personen berichten außerdem, noch voller Tatendrang zu sein und Pläne für die Zukunft zu schmieden. Bei der letzten Studie aus dem Jahr 2013 waren es noch weniger als die Hälfte der Befragten.Die Vorteile des Älterwerdens sind laut den Befragten die Zeit mit Familie und Freunden zu genießen (48 Prozent), die größere Gelassenheit (41) und der geringere Stress (37). Jede 4. Person sieht im hohen Alter dagegen keinen Vorteil.Die größten Nachteile sind die körperlichen Probleme (73 Prozent), der Verlust von wichtigen Personen aus dem Umfeld (45), von jemandem abhängig zu sein (40) und der beschwerlichere Alltag (39).Laut den Seniorinnen und Senioren müsste die Rente erhöht (66 Prozent), der Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen erleichtert (58) und Hilfe bei digitalen Prozeduren angeboten werden (34).