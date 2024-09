 Wie sich Richard Lugner für seine 6. Hochzeit in Form bringt

Auch (oder vor allem) mit 91 will ein Bräutigam mit seiner schönen jungen Braut Schritt halten können. Aus diesem Grund hat sich Baumeister Richard Lugner, der am Samstag seine 50 Jahre jüngere Partnerin Simone Reiländer heiraten wird, top in Form bringen lassen.