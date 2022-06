So hoch ist die Lebenserwartung in Südtirol – Corona bringt Trendumkehr

Foto: © dpa-tmn / Zacharie Scheurer

Im Laufe eines Jahres ist die Lebenserwartung in der Region Trentino-Südtirol um 1,4 Jahre gesunken und hob damit den Anstieg der vergangenen 10 Jahre wieder auf. Bei den Männern beträgt der Rückgang 1,4 Jahre und bei den Frauen 1,3 Jahre. Dies geht aus einer Erhebung des Landesstatistikinstitutes Astat hervor.Die Unterschiede bei der Lebenserwartung zwischen Mann und Frau haben sich im Laufe der Jahrzehnte langsam angenähert: Lag der Unterschied im Jahr 1980 noch bei 9 Jahren, so lag die Differenz im Jahr 2020 nur noch bei 4,7 Jahren. Dies sei vor allem auf die schneller zunehmende Langlebigkeit der Männer, im Gegensatz zu jener der Frauen, zurückzuführen, heißt es vom Astat.In Südtirol kann ein im Jahr 2020 geborener Junge mit einer Lebenserwartung von 80,7 Jahren rechnen, ein neugeborenes Mädchen mit 85,0 Jahren. Im Vergleich zu 2019 haben die Männer 1,1 Jahre und die Frauen 1,2 Jahre eingebüßt. Die Lebenserwartung beider Geschlechter liegt damit über dem gesamtstaatlichen Durchschnitt von 79,8 Jahren für die Männer und 84,5 Jahren für die Frauen.Die Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen Italiens sind beträchtlich: Die höchste Lebenserwartung sowohl für die Männer (81,2) als auch für die Frauen (85,7) weist die Region Umbrien auf, die niedrigste die Region Aosta für die Männer (78,4) und die Region Kampanien für die Frauen (83,4). Die regionalen Unterschiede betragen 2,8 Jahre bei den Männern und 2,3 Jahre bei den Frauen.Die Auswirkungen der Pandemie lassen sich auch an den Veränderungen in der Rangfolge der Regionen in Bezug auf die Lebenserwartung ablesen. In allen Regionen ist die Lebenserwartung zurückgegangen, allerdings auf unterschiedliche Weise: In den norditalienischen Regionen, die von der ersten Pandemiewelle am stärksten betroffen waren, ist die Lebenserwartung im Vergleich zu 2019 am stärksten gesunken, wodurch sie im Jahr 2020 auch die meisten Rangplätze verloren.Südtirol lag im Jahr 2019 im Hinblick auf die Lebenserwartung der Männer an vierter und auf jene der Frauen an dritter Stelle. Im Jahr 2020 fiel das Land jedoch bei den Männern auf den fünften und bei den Frauen auf den achten Rang zurück.Im österreichischen Bundesland Tirol beträgt die Lebenserwartung 84,5 bei den Frauen und 80,1 bei den Männern und ist somit die niedrigste in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino. Im Vergleich zu 2019 ist sowohl der Wert der Männer als auch jener der Frauen um 0,4 Jahre gesunken. Im Trentino liegt die Lebenserwartung der Männer bei 80,5 Jahren und jene der Frauen bei 85,2, was einem Minus von 1,6 Jahren bzw. 1,5 Jahren im Vergleich zum Vorjahr entspricht.Die Lebenserwartung spielt eine zentrale Rolle in Bezug auf das Rentensystem: Die italienweite Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren dient nämlich als Grundlage für die Anpassung des Mindestalters, das für den Antritt der Altersrente vorgesehen ist.Die Pensionsreform des Jahres 2011 („Riforma Fornero“, Gesetzesdekret vom 6. Dezember 2011, Nr. 201, umgewandelt mit Änderungen in Gesetz vom 22. Dezember 2011, Nr. 214) sieht vor, das Eintrittsalter alle drei Jahre (2013, 2016, 2019) an die Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren anzupassen.Ab 2019 soll die Anpassung alle zwei Jahre erfolgen. Angesichts der Verlangsamung und des darauffolgenden Rückgangs der Lebenserwartung wurde die Anpassung für den Zweijahreszeitraum 2021-2022 auf Null gesetzt (Dekret vom 5. November 2019), ebenso wie die Anpassung für den Zweijahreszeitraum 2023-2024 (Dekret vom 27. Oktober 2021).Wie die Lebenserwartung bei der Geburt ist auch die Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren im Jahr 2020 pandemiebedingt nicht mehr weiter angestiegen. Auf gesamtstaatlicher Ebene liegt die verbleibende Lebenserwartung bei 18,3 Jahren für Männer und 21,7 Jahren für Frauen.Im Vergleich zu 2019 beträgt der Rückgang 1,1 Jahre für Männer und 0,9 Jahre für Frauen, Abweichungen, die im Wesentlichen denen entsprechen, die für die Lebenserwartung bei der Geburt festgestellt wurden, aber stärker ausgeprägt sind. Auf Landesebene liegt die Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren im Bezugsjahr bei 19,0 Jahren für Männer und 22,2 Jahren für Frauen, das sind -1,2 bzw. -1,4 Jahre im Vergleich zum Vorjahr.Die höhere Lebensdauer geht, insbesondere bei der älteren Bevölkerung, mit dem Aufkommen chronischer Krankheiten einher. Der Indikator für gesunde Lebensjahre im Alter von 65 Jahren ist eine vom ISTAT berechnete Messgröße zur Gesundheitserwartung und verknüpft Informationen über Sterblichkeit und Krankheit.Verglichen mit der Lebenserwartung bei der Geburt und der Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren weist der Indikator für gesunde Lebensjahre größere territoriale Abweichungen auf: Die Differenz zwischen den Regionen mit dem höchsten und jener mit dem niedrigsten Wert beträgt 4,1 Jahre bei den Männern und 4,3 Jahre bei den Frauen.In Südtirol liegt die verbleibende Lebensdauer an beschwerdefreien Jahren im Alter von 65 Jahren im Jahr 2020 bei 9,4 Jahren für Männer und 9,3 Jahren für Frauen.